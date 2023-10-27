Таємничий погляд на чарівну атмосферу Юпітера

Недавнє зображення, зроблене зондом Juno Mission, показало справді незвичайне видовище: гротескне обличчя, що ховається в бурхливій атмосфері Юпітера. Це моторошне утворення, схоже на перекручену картину Пабло Пікассо, виникло 7 вересня, якраз на Хелловін. Вчені на чолі з Володимиром Тарасовим ретельно обробили зображення з приладу Juno Cam на зонді, дозволивши захоплююче зазирнути в таємничі глибини газового гіганта.

Зонд Juno Mission був фундаментальним джерелом знань про Юпітер з моменту його запуску з Землі в 2011 році. Після п’ятирічної подорожі він вийшов на орбіту колосальної планети в 2016 році, старанно документуючи її дивовижні особливості.

Розташована в регіоні Jet N7 поблизу північного полюса планети, грань розташована в районі, сумно відомому своїми сильними штормами, зокрема полярними циклонами. Ці бурі можуть досягати неймовірних розмірів, діаметр яких досягає 3,000 кілометрів, а швидкість вітру – 680 кілометрів на годину. Атмосфера Юпітера складається з кількох шарів водню та гелію, а також закручених хмар кристалів аміаку. Жорстокість цих штормів у поєднанні з потужними реактивними потоками часто формує аміачні хмари в своєрідні утворення та візерунки.

NASA пояснює, що стратегічне положення зонда на лінії, яка розділяє сонячне світло і темряву, забезпечує унікальну точку огляду для вивчення складності поверхні Юпітера. Цей особливий кут сонячного світла, що походить з відстані 587 мільйонів кілометрів, дозволяє астрономам отримати цінну інформацію. Однак час від часу це породжує інтригуючі ілюзії, як-от дивовижна фігура, схожа на маску, яку ми побачили минулого місяця.

Те, що ми сприймаємо як обличчя або впізнавані форми у випадкових візерунках, є психологічним феноменом, відомим як парейдолія. Наш розум має надзвичайну тенденцію знаходити знайоме в незнайомому, починаючи від бачення облич у тостах і закінчуючи ідентифікацією хмарних утворень як знайомих форм. У цьому випадку поява натхненного Хелловіном упиря на страждальному екстер’єрі Юпітера розпалює уяву та нагадує нам про безмежні чудеса космосу.

Протягом історії подібні загадкові образи виринали з глибин космосу. На туманностях можна побачити метеликів, очей і навіть коней, тоді як інші планети, такі як Марс, також демонструють цікаві утворення обличчя. Ці швидкоплинні проблиски небесного мистецтва продовжують захоплювати та надихати наше колективне захоплення величезними таємницями Всесвіту.

Питання та відповіді:

З: Що таке місія Juno?

Відповідь: Місія «Юнона» — це космічний зонд, запущений NASA у 2011 році для дослідження планети Юпітер.

З: Що таке парейдолія?

В: Парейдолія — це психологічний феномен, коли наш мозок сприймає знайомі візерунки або форми, наприклад обличчя, у випадкових або неоднозначних подразниках.

З: Наскільки далеко від Юпітера знаходиться місія «Юнона»?

A: Місія Juno розташована приблизно за 587 мільйонів кілометрів від Юпітера.

З: Що викликає бурі на Юпітері?

Відповідь: Шторми на Юпітері, особливо полярні циклони, викликані потужними реактивними потоками планети та нестабільністю атмосфери.

З: Чи є подібні утворення на інших небесних тілах?

В: Так, подібні утворення спостерігалися на різних небесних тілах, включаючи туманності та поверхню Марса.