Сперматозоїди: кидаємо виклик фізиці та відкриваємо нові можливості

Сперматозоїди, ці мікроскопічні електростанції продовження роду, давно спантеличили вчених своєю здатністю кинути виклик законам фізики. Відповідно до третього закону руху Ньютона, їхній спосіб підпливу до яйця повинен бути неможливим. Цей знаменитий закон стверджує, що на кожну дію існує рівна й протилежна реакція. У випадку сперматозоїдів це означатиме, що вони повинні відскочити від рідини, через яку вони подорожують, призупинивши свій рух.

Однак нове дослідження, проведене Кентою Ісімото, математиком з Кіотського університету в Японії, пролило світло на це захоплююче явище. Опубліковане в PRX Life 11 жовтня дослідження заглиблюється в сферу невзаємних взаємодій, щоб зрозуміти, як сперматозоїди здатні протистояти силам, що діють проти них.

Результати показують, що сперматозоїди мають унікальну здатність обходити правила рівноваги. Використовуючи «батіг свого хвоста», сперматозоїд створює власну енергію, що дозволяє їй генерувати рух і порушувати закон руху Ньютона. Цей прорив говорить про те, що існують альтернативні основи для розуміння поведінки живих матеріалів у в’язких рідинах.

Окрім розгадки таємниць сперматозоїдів, ці відкриття містять величезний потенціал для галузі робототехніки. Вчені планують створити крихітних роботів, які зможуть імітувати здатність сперматозоїдів до плавання. Ці роботи складатимуться із з’єднаних між собою стрижнів і шарнірів, що дозволить їм переміщатися різними площинами, регулюючи їх кути. Такі «супер сперматозоїди» могли б революціонізувати такі галузі, як медицина та моніторинг навколишнього середовища, пропонуючи нові можливості для дослідження та втручання.

Це дослідження не тільки поглиблює наше розуміння колективної поведінки в живих системах, але й підкреслює безмежний потенціал біомімікрії. Вивчаючи геніальні рішення природи, ми можемо розкрити видатні досягнення в науці та техніці.

Питання і відповіді

З: Що таке третій закон руху Ньютона?

A: Третій закон Ньютона стверджує, що на кожну дію існує рівна й протилежна реакція. Цей фундаментальний принцип широко використовується для пояснення руху об’єктів у фізичному світі.

З: Як сперматозоїди кидають виклик фізиці?

Відповідь: Сперматозоїди кидають виклик фізиці, рухаючись крізь рідину, незважаючи на сили, які мають зупиняти їхній рух згідно з третім законом руху Ньютона.

З: Як дослідження сперматозоїдів може принести користь робототехніці?

Відповідь: Дослідження сперматозоїдів може надихнути на розробку крихітних роботизованих систем, які імітують їхні здібності до плавання. Ці роботи можуть бути використані в різних сферах, включаючи медицину та моніторинг навколишнього середовища.

З: Що таке біомімікрія?

Відповідь: Біомімікрія — це практика наслідування задумів і стратегій природи для вирішення людських проблем. Він передбачає черпання натхнення з біологічних систем для створення інноваційних рішень.

джерела:

– Кіотський університет: http://www.kyoto-u.ac.jp/en/research/research_results/2021/211021_1.html