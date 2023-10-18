Дослідники з Сіднейського університету розробили метод отримання зображень із надвисокою роздільною здатністю без супероб’єктива

Дослідники з Університету Сіднея зробили прорив у надвисокій роздільній здатності зображень, досягнувши цього без потреби у супероб’єктиві. Цей новаторський метод, опублікований в журналі Nature Communications, має потенціал для прогресу в різних областях, включаючи медичну візуалізацію та автентифікацію мистецтва.

Традиційні оптичні методи мають фізичні обмеження, коли йдеться про уважне дослідження об’єктів. Ця межа, відома як межа дифракції, визначається хвильовою природою світла. Це означає, що сфокусоване зображення не може бути менше половини довжини хвилі світла, яке використовується для спостереження об’єкта.

Попередні спроби подолати цей ліміт за допомогою суперлінз перешкоджали через надзвичайні втрати зору та непрозорість лінз. Однак дослідники з Університету Сіднея знайшли новий спосіб досягнення суперлінзування з мінімальними втратами, перевищивши межу дифракції майже в чотири рази. Ключем до їхнього успіху було повне видалення суперлінзи.

Нова техніка передбачає розміщення світлового зонда далеко від об’єкта та збір інформації як з високою, так і з низькою роздільною здатністю. Вимірюючи на більшій відстані, зонд не заважає отримувати дані високої роздільної здатності. Цей метод створює правдиве зображення об’єкта за допомогою вибіркового посилення гасаючих або зникаючих світлових хвиль.

Цей прорив має наслідки для різних сфер. У галузі мікроскопії це може покращити мікроскопію з надвисокою роздільною здатністю, що призведе до прогресу в діагностиці раку, медичній візуалізації, археології та криміналістиці. Його також можна використовувати для визначення вмісту вологи в листі з більшою роздільною здатністю та в передових методах мікрофабрикації. Крім того, цю техніку можна застосувати для виявлення прихованих шарів у витворі мистецтва, що потенційно допоможе виявити художню підробку чи приховані роботи.

Дослідники використовували світло на частоті терагерців, в області спектру між видимим і мікрохвильовим випромінюванням, для проведення своїх експериментів. Цей діапазон частот надає важливу інформацію про біологічні зразки, таку як структура білка, динаміка гідратації та зображення раку.

Загалом ця техніка дозволяє отримувати зображення з високою роздільною здатністю, перебуваючи на безпечній відстані від об’єкта, без спотворення спостережуваного. Він має потенціал революціонізувати візуалізацію в різних областях і може зацікавити всіх, хто проводить оптичну мікроскопію з високою роздільною здатністю.

Посилання:

Tuniz, A., & Kuhlmey, B. (2023). Зображення субхвильового терагерцового діапазону за допомогою віртуального суперлінзування в радіаційному ближньому полі. Комунікації природи. DOI: 10.1038/s41467-023-41949-5