Ракета SpaceX Falcon 9 сьогодні планує вивести на орбіту 22 інтернет-супутника Starlink із станції космічних сил Флориди на мисі Канаверал. Запуск має відбутися о 5:20 за східним часом, за потреби буде доступно кілька резервних можливостей. Бажаючі можуть спостерігати за запуском у прямому ефірі через обліковий запис SpaceX X (раніше відомий як Twitter).

Перший ступінь ракети Falcon 9, яка раніше здійснила 16 польотів, повернеться на Землю та приземлиться на безпілотному кораблі Just Read the Instructions приблизно через 8.5 хвилин після запуску. Цей запуск буде на один політ меншим за рекорд повторного використання, який компанія встановила лише минулого місяця.

Приблизно через 65 хвилин після запуску розгінний блок Falcon 9 розгорне 22 супутники Starlink у космос. SpaceX швидко розширює своє мегасузір'я Starlink, лише у 70 році було запущено понад 2023 орбітальних місій. Зараз на орбіті знаходяться майже 4,900 працюючих супутників Starlink, і цей запуск сприятиме подальшому зростанню сузір’я.

Starlink надає послуги Інтернету клієнтам у всьому світі, пересилаючи сигнали з супутникової мережі на приймачі на землі. Додаючи більше супутників до угруповання, SpaceX прагне збільшити покриття та покращити підключення до Інтернету в усьому світі.

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– Авторство зображення: SpaceX