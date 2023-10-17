SpaceX збирається запустити 22 супутники Starlink для посиленого супутникового угруповання

Угруповання супутників Starlink компанії SpaceX незабаром отримає значне оновлення завдяки запуску 22 супутників із Флориди. Планується, що ракета Falcon 9 з 22 інтернет-супутниками Starlink стартує у вівторок, 17 жовтня, о 5:20 за східним часом із космічного стартового комплексу 40 (SLC-40) на станції космічних сил на мисі Канаверал.

Цей конкретний запуск примітний тим, що він є 16-м польотом першого ступеня ракети-носія. Бустер раніше підтримував такі місії, як GPS III Space Vehicle 04, GPS III Space Vehicle 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301, OneWeb Launch 17, ARABSAT BADR-8 і вісім місій Starlink. Цей вражаючий досвід демонструє багаторазове використання та надійність ракет SpaceX.

Після відокремлення ступеня прискорювач першого ступеня не буде викинутий, а замість цього повернеться на Землю. Він здійснить контрольоване зниження і зрештою приземлиться на безпілотник Just Read the Instructions, який буде розташований в Атлантичному океані. Ця спроба посадки та відновлення є свідченням прагнення SpaceX до сталого освоєння космосу шляхом повторного використання дорогих компонентів замість викидання їх після одноразового використання.

Для тих, хто хоче спостерігати за розгортанням місії, пряма трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі SpaceX, @SpaceX, приблизно за п’ять хвилин до старту. Це забезпечить глядачам місце в першому ряду, щоб спостерігати за ракетою Falcon 9, що несе супутники Starlink, і подальшу посадку на безпілотному кораблі в Атлантичному океані.

З кожним успішним запуском угруповання супутників Starlink від SpaceX продовжує розширюватися, наближаючи глобальне високошвидкісне підключення до Інтернету на крок ближче до реальності.

джерела:

– SpaceX (Twitter: @SpaceX)