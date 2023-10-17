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SpaceX Starship готовий до репетиції запуску, очікує ліцензії FAA

ByВікі Ставропулу

Жовтень 17, 2023
SpaceX Starship готовий до репетиції запуску, очікує ліцензії FAA

У захоплюючу подію SpaceX успішно розмістила свій останній прототип Starship, розгінний корабель Ship 25, на Booster 9 на об’єкті Starbase у Південному Техасі. Це знаменує собою важливий крок у підготовці до майбутнього другого випробувального польоту Starship.

Starship, який здійснив свій перший політ у квітні цього року, є повністю багаторазовим космічним кораблем, призначеним для місій з транспортування вантажів і людей до місць призначення, таких як Місяць, Марс і за їх межі. Цей амбітний проект SpaceX має на меті революціонізувати дослідження космосу та зробити міжпланетні подорожі реальністю.

Розміщення корабля 25 на ракеті-носієві 9 є критичним етапом перед початком випробувального польоту. Успішна інтеграція цих двох компонентів робить SpaceX на крок ближче до запуску Starship для наступного льотного випробування.

Однак перш ніж здійснити тестовий політ, SpaceX має спочатку отримати ліцензію на запуск від Федерального авіаційного управління (FAA). Тісно співпрацюючи з FAA, SpaceX забезпечує дотримання всіх необхідних заходів безпеки та правил для отримання ліцензії.

Ця співпраця між SpaceX і FAA підкреслює важливість забезпечення безпеки та відповідності діяльності космічних польотів. Тісно співпрацюючи, обидві організації прагнуть розширити межі дослідження космосу, віддаючи пріоритет добробуту екіпажу, космічного корабля та широкої громадськості.

Оскільки триває підготовка до другого випробувального польоту Starship, успішне розміщення Ship 25 на Booster 9 є важливою віхою. Це наближає SpaceX до наступного етапу випробувань і, зрештою, до мрії про здійснення міжпланетних подорожей.

джерела:
– SpaceX Starship готовий до репетиції запуску, очікує ліцензії FAA.

By Вікі Ставропулу

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