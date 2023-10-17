SpaceX складає прототип Starship перед тестовим польотом

SpaceX завершила укладання свого останнього прототипу Starship на своєму заводі в Starbase, штат Техас, у рамках підготовки до другого випробувального польоту космічного корабля. Компанія поділилася фотографіями процесу укладання в соцмережі, а також новинами про те, що вони співпрацюють з Федеральним управлінням цивільної авіації (FAA) для отримання ліцензії на запуск.

FAA нещодавно завершило розслідування першого випробувального польоту Starship, який відбувся 20 квітня. На жаль, під час місії виникли проблеми, і транспортний засіб було навмисно знищено. Однак Ілон Маск заявив, що останній корабель Starship технічно готовий до польоту, його двигуни успішно запущені. SpaceX чекає дозволу FAA на запуск.

Заввишки майже 400 футів, Starship є найбільшою та найпотужнішою ракетою, яку коли-небудь створювали. Вона перевершує тягу ракети NASA Saturn V на Місяць. Космічний корабель складається з двох ступенів – верхнього, також відомого як Starship, і першого ступеня, відомого як Super Heavy. За словами Маска, обидва компоненти призначені для повного повторного використання, що є вирішальним фактором для того, щоб зробити колонізацію Марса економічно життєздатною.

Це не перший раз, коли SpaceX збирає цей прототип Starship. Команда завершила аналогічну операцію лише минулого місяця. Оскільки компанія продовжує підготовку до майбутнього випробувального польоту, вона продовжує тісно співпрацювати з FAA, щоб забезпечити успішний запуск.

джерела:

– Федеральне управління цивільної авіації (FAA)

– SpaceX