SpaceX запустить ракету Falcon 9 із супутниками Starlink

SpaceX планує запустити ракету Falcon 9 з бази космічних сил Ванденберг у понеділок, 11 вересня, о 11:57. Ракета буде нести 21 супутник Starlink, які є частиною високошвидкісного широкосмугового супутникового інтернет-сервісу SpaceX.

Якщо початковий запуск буде відкладено, у SpaceX є можливість резервного запуску у вівторок і середу. Компанія прагне посадити перший ступінь ракети-носій на безпілотний корабель Of Course I Still Love You у Тихому океані, що стане 11-м польотом для цього конкретного ракети-носія.

Пряма веб-трансляція запуску буде доступна в профілі SpaceX на X (раніше Twitter) приблизно за п’ять хвилин до старту.

Starlink — це амбітний проект SpaceX зі створення глобального супутникового інтернет-угруповання. Ці невеликі супутники, вагою близько 260 кг кожен, будуть розгорнуті на низькій навколоземній орбіті, щоб забезпечити високошвидкісне підключення до Інтернету з низькою затримкою по всьому світу. Завдяки розгортанню 21 додаткового супутника SpaceX розширить свій парк Starlink, щоб покращити свій зростаючий широкосмуговий інтернет-сервіс.

Багаторазова ракетна технологія Falcon 9 від SpaceX дозволяє здійснювати економічно ефективні космічні запуски шляхом відновлення та повторного використання першого ступеня ракети. Компанія досягла значних успіхів у посадці та повторному польоті ракет-носіїв, продемонструвавши потенціал для зниження витрат на запуск і підвищення доступності космосу.

Джерело: SpaceX