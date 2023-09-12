Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

наука

SpaceX запустить ракету Falcon 9 із супутниками Starlink

ByВікі Ставропулу

Вересень 12, 2023
SpaceX запустить ракету Falcon 9 із супутниками Starlink

SpaceX планує запустити ракету Falcon 9 з бази космічних сил Ванденберг у понеділок, 11 вересня, о 11:57. Ракета буде нести 21 супутник Starlink, які є частиною високошвидкісного широкосмугового супутникового інтернет-сервісу SpaceX.

Якщо початковий запуск буде відкладено, у SpaceX є можливість резервного запуску у вівторок і середу. Компанія прагне посадити перший ступінь ракети-носій на безпілотний корабель Of Course I Still Love You у Тихому океані, що стане 11-м польотом для цього конкретного ракети-носія.

Пряма веб-трансляція запуску буде доступна в профілі SpaceX на X (раніше Twitter) приблизно за п’ять хвилин до старту.

Starlink — це амбітний проект SpaceX зі створення глобального супутникового інтернет-угруповання. Ці невеликі супутники, вагою близько 260 кг кожен, будуть розгорнуті на низькій навколоземній орбіті, щоб забезпечити високошвидкісне підключення до Інтернету з низькою затримкою по всьому світу. Завдяки розгортанню 21 додаткового супутника SpaceX розширить свій парк Starlink, щоб покращити свій зростаючий широкосмуговий інтернет-сервіс.

Багаторазова ракетна технологія Falcon 9 від SpaceX дозволяє здійснювати економічно ефективні космічні запуски шляхом відновлення та повторного використання першого ступеня ракети. Компанія досягла значних успіхів у посадці та повторному польоті ракет-носіїв, продемонструвавши потенціал для зниження витрат на запуск і підвищення доступності космосу.

Джерело: SpaceX

By Вікі Ставропулу

Схожі теми

наука

Космічний телескоп Джеймса Вебба зафіксував атмосферний спектр екзопланети K2-18 b

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа
наука

Новий метод вимірювання джерел ультрафіолетового випромінювання виявляє найяскравіший ультрафіолетовий/оптичний спалах

Вересень 15, 2023 Роберт Ендрю
наука

Порушення зі слідом

Вересень 15, 2023 Роберт Ендрю

Ти пропустив

Технологія

Франція вимагає оновлення програмного забезпечення для продажу iPhone 12 через занепокоєння радіацією

Вересень 15, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
Технологія

XRP очікує на рішення суду, оскільки дії SEC викликають суперечки

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
Технологія

Новий поворот у недавньому зломі Китаєм електронної пошти уряду США: механізм попередження аналітиків Державного департаменту повідомляє про порушення

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
Технологія

У що ми грали: Prodeus, Baldur's Gate 3 і Uncharted 2

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі