Ракета SpaceX Falcon 9 запустить 21 супутник Starlink

Ракета SpaceX Falcon 9 має вивести на орбіту 21 інтернет-супутник Starlink з каліфорнійської космічної бази Ванденберг. Запуск запланований на сьогоднішній ранок, а ракета стартує о 3:47 за східним часом. Однак, якщо час не вдасться, доступні три резервні можливості.

Запуск транслюватиметься на X, раніше відомому як Twitter, з висвітленням, яке почнеться приблизно за п’ять хвилин до запуску. Якщо все піде за планом, перший ступінь Falcon 9 благополучно повернеться на Землю, приземлившись на безпілотному кораблі «Звичайно, я все ще люблю тебе» приблизно через 8.5 хвилин після запуску. Перший ступінь цієї конкретної ракети вже здійснив 16 польотів, лише на один рекорд повторного використання SpaceX.

21 супутник Starlink буде розгорнуто з верхнього блоку Falcon 9 приблизно через 62.5 хвилини після запуску. Цей запуск стане 75-ю орбітальною місією для SpaceX у 2023 році, оскільки компанія прагне здійснити 100 польотів до кінця року та 144 у 2024 році.

Головною метою SpaceX цього року було створення мегасузір’я Starlink, яке має на меті забезпечити глобальне покриття Інтернетом. Зараз Starlink складається з майже 4,900 працюючих супутників, і ця кількість продовжить зростати в майбутньому.

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джерела:

– Space.com

– Azernews