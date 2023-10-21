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Ракета SpaceX Falcon 9 виведе на орбіту 21 супутник Starlink

ByГабріель Бота

Жовтень 21, 2023
Ракета SpaceX Falcon 9 виведе на орбіту 21 супутник Starlink

SpaceX готується до ще одного запуску ракети, цього разу для розгортання 21 інтернет-супутника Starlink на орбіті. Ракета Falcon 9 має злетіти з каліфорнійської космічної бази Ванденберг у суботу о 3:47 ранку за східним часом. Якщо виникнуть затримки, резервні можливості доступні між 4:23 ранку EDT і 6:00 ранку EDT.

Запуск транслюватиметься в обліковому записі SpaceX на X (раніше відомий як Twitter) приблизно за п’ять хвилин до старту. Якщо все піде за планом, перший ступінь Falcon 9 повернеться на Землю та приземлиться на безпілотному кораблі «Звичайно, я все ще люблю тебе» приблизно через 8.5 хвилин після запуску. Це стане 16-м польотом першого ступеня цієї конкретної ракети, лише на один політ менше від рекорду повторного використання компанії.

Приблизно через 62.5 хвилини 21 супутник Starlink розгорнеться з верхнього блоку Falcon 9. Цей запуск стане 75-ю орбітальною місією SpaceX у 2023 році, оскільки компанія прагне досягти своєї мети — 100 польотів до кінця року та 144 польоти у 2024 році.

Проект SpaceX Starlink був у центрі уваги цього року, близько 60% їхніх польотів були присвячені розширенню інтернет-сузір’я. На даний момент у Starlink працює майже 4,900 супутників, і в найближчі роки ця кількість буде збільшуватися.

Джерело: Опис місії SpaceX

By Габріель Бота

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