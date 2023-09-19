Ракету SpaceX Falcon 9 запустять у рекордний 17-й раз

Ракета SpaceX Falcon 9 збирається увійти в історію, запустивши 17-й раз сьогодні ввечері. Ракета буде нести 22 інтернет-супутника SpaceX Starlink. Запуск планується здійснити зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 10:47 за східним часом. Глядачі можуть дивитися подію в прямому ефірі через обліковий запис SpaceX на X.

Якщо все піде за планом, перший ступінь Falcon 9 повернеться на Землю через 8.5 хвилин і приземлиться на безпілотний корабель SpaceX, який стоїть у морі. Це ознаменує 17-й успішний зліт і посадку цього конкретного ракетного прискорювача Falcon 9, встановивши нову віху для повторного використання ракети. Наразі лише два прискорювачі Falcon 9 здійснили 16 польотів.

22 супутники Starlink на борту ракети будуть розгорнуті на низьку навколоземну орбіту приблизно через 62.5 хвилини після запуску. Цей запуск також сприятиме встановленню ще одного рекорду для SpaceX, оскільки це буде їхня 65-та орбітальна місія року, що перевершить їхній попередній рекорд у 61, встановлений у 2022 році.

Цього року SpaceX в першу чергу зосередилася на розширенні мегасузір’я Starlink, яке наразі складається з понад 4,700 діючих супутників. Однак компанія планує продовжувати збільшувати цю кількість, оскільки вони мають дозвіл на запуск 12,000 30,000 супутників Starlink і подали заявку на схвалення ще XNUMX XNUMX.

З кожним успішним запуском і посадкою SpaceX демонструє важливість і потенціал повторного використання ракети. Оскільки вони продовжують розширювати межі космічних технологій, майбутнє дослідження космосу виглядає яскравішим, ніж будь-коли.

джерела:

– Опис місії SpaceX

– Обліковий запис SpaceX на X (раніше Twitter)