Ракета Falcon 9 запустила 21 супутник Starlink з бази космічних сил Ванденберг

Ракета Falcon 9 успішно стартувала з бази космічних сил Ванденберг у ніч на понеділок, ознаменувавши третій старт вересня. Ракета, що належить SpaceX, перевозила 21 супутник Starlink в рамках місії компанії з надання глобальних інтернет-послуг. SpaceX прагне покращити доступ до Інтернету в регіонах, де він був ненадійним або недоступним.

Очікувалося, що розгортання супутників відбудеться приблизно через годину після старту. Перший ступінь ракети-носій, який вже здійснив 11 польотів, успішно приземлився на безпілотник, який знаходиться в Тихому океані.

Безпосередньо перед запуском канадська компанія Telesat оголосила про угоду про кілька запусків зі SpaceX для місій як з Ванденберга, так і з Флориди. Telesat придбав 14 запусків ракети Falcon 9, кожна з яких переносить до 18 супутників Telesat Lightspeed на низьку навколоземну орбіту за один запуск. Кампанія по запуску Telesat має розпочатися у 2026 році, а глобальні послуги заплановані на 2027 рік.

Мережа Telesat Lightspeed забезпечить високошвидкісні канали передачі даних, надійні з’єднання та широкосмугове з’єднання з низькою затримкою по всьому світу. Минулого місяця Telesat підписав контракт з MDA Ltd. на виконання функцій головного супутникового підрядника.

Президент і генеральний директор Telesat Ден Голдберг висловив упевненість у надійності та високій швидкості запуску SpaceX, заявивши, що вони стануть чудовим партнером у запуску Telesat Lightspeed. Президент і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл висловила гордість запуском угруповання Telesat і розширенням можливостей підключення для клієнтів по всьому світу.

Запуск ракети не тільки приносить користь SpaceX, але й відкриває можливості для працевлаштування для працівників і перевозить членів екіпажу на центральне узбережжя, стимулюючи місцеву економіку.

На додаток до цього недавнього запуску, Ванденберг раніше запустив ракету Falcon 9, що виводить на орбіту військові супутники для Агентства космічних сил США з розробки космосу на початку місяця.

джерела:

– [SpaceX](www.spacex.com)

– [Noozhawk](www.noozhawk.com)