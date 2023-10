SpaceX оголошує про ранковий запуск ракети Falcon 9

SpaceX оголосила про майбутній запуск з бази космічних сил Ванденберг. Компанія орієнтується на 12:47 ранку 21 жовтня для запуску ракети Falcon 9 з SLC-4E. Метою цього запуску є розгортання 21 супутника Starlink на навколоземній орбіті.

У випадку, якщо запуск не відбудеться за планом, SpaceX визначила три резервні можливості з 1:23 ранку до 3 години ночі для перенесення. Крім того, з 11:26 суботи до 2:50 неділі доступно шість додаткових резервних можливостей.

Для тих, хто зацікавлений, пряма трансляція від SpaceX буде доступна приблизно за п’ять хвилин до запуску. Це надасть глядачам оновлення в режимі реального часу та дозволить їм спостерігати за розгортанням місії.

Варто зазначити, що під час попередніх запусків бустер, який підтримуватиме цю місію, використовувався 15 разів. Очікується, що після відділення ступеня перший ступінь ракети приземлиться на безпілотний корабель «Звичайно, я все ще люблю тебе» в Тихому океані. Така можливість багаторазового використання є важливою віхою в зусиллях SpaceX знизити вартість дослідження космосу та зробити його більш стійким.

Що стосується локального впливу, то під час цього запуску не очікується звукових ударів. Це хороша новина для мешканців поблизу, оскільки звукові удари можуть бути руйнівними та вражаючими.

Загалом, цей ранковий запуск SpaceX є ще одним кроком вперед у поточній місії компанії щодо розвитку та розширення глобальної мережі супутникового Інтернету.

Визначення:

– Ракета Falcon 9: двоступенева орбітальна ракета-носій, розроблена SpaceX. Він призначений для надійного та безпечного транспортування супутників і корисних вантажів у космос.

– Супутники Starlink: група невеликих супутників, розгорнута SpaceX з метою забезпечення глобального широкосмугового покриття.

– Of Course I Still Love You Droneship: автономний безпілотний корабель, який використовується SpaceX для посадки та відновлення ракетних прискорювачів у морі.

Джерело: SpaceX (URL не надано)