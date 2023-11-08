SpaceX виконує 80-ту місію у 2023 році, наближаючись до цілі в 100

SpaceX продовжує свою вражаючу серію успішних місій, завершивши свій 80-й запуск у 2023 році протягом 45-го тижня року. Ракета-носій Falcon 11, відома як B9, здійснила 1073 польотів, стартувала з космічного стартового комплексу 40 на станції космічних сил на мисі Канаверал. Місія перевозила партію з 23 інтернет-супутників Starlink.

Трохи менше ніж через дев’ять хвилин після зльоту B1073 здійснив точне приземлення на автономному космодромі «Просто прочитайте інструкції». Це 10-та посадка безпілотного корабля-носія за загальну кількість 11 місій. B1073, який вперше здійснив політ у травні 2022 року, наразі запустив на орбіту понад 270 Starlinks за всю свою кар’єру.

Здійснивши 80 польотів цього року, SpaceX швидко наближається до своєї мети — виконати до кінця року до 100 місій. Це перевершує попередній рекорд компанії в 61 запуск у 2022 році. Частота запусків також зросла, в середньому один політ кожні 3.9 дня, порівняно із середнім показником у 2022 році – один політ кожні 5.9 дня.

Більшість із цих місій, загалом 53, розгорнули понад 1,750 супутників Starlink, забезпечуючи високошвидкісний Інтернет із малою затримкою понад 60 країнам світу. На додаток до угруповання Starlink, SpaceX запустила геостаціонарні супутники зв’язку, корисне навантаження для Космічних сил США та Агентства космічного розвитку, транспортні «райдашери», а також кілька місій з екіпажем і вантажем до Міжнародної космічної станції.

Успіх місій SpaceX демонструє здатність компанії здійснювати надійні та часті запуски в космос. Оскільки кількість місій продовжує зростати, SpaceX прокладає шлях до нової ери дослідження космосу та супутникових послуг.

FAQ

З: Скільки місій SpaceX виконала на даний момент у 2023 році?

Відповідь: SpaceX виконала 80 місій у 2023 році до 45-го тижня року.

З: Яка мета місій SpaceX у 2023 році?

Відповідь: SpaceX прагне здійснити до 100 місій до кінця 2023 року.

З: Що таке Starlink і що він робить?

A: Starlink — це супутникова мережа, розгорнута SpaceX для надання високошвидкісного Інтернету з низькою затримкою в різних країнах і регіонах світу.

З: Скільки супутників Starlink запустила SpaceX у 2023 році?

В: SpaceX запустила понад 1,750 супутників Starlink у 2023 році.

З: Які ще типи корисних вантажів запустила SpaceX у 2023 році?

Відповідь: Окрім супутників Starlink, SpaceX запустила геостаціонарні супутники зв’язку, корисне навантаження для Космічних сил США та Агентства розвитку космічного простору, транспортні засоби для спільного використання транспортних засобів, а також місії з екіпажем і вантажем до Міжнародної космічної станції.