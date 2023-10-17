Сьогоднішній запуск SpaceX досяг рекорду космічного узбережжя за рік

Запланований у вівторок запуск SpaceX зі станції космічних сил на мисі Канаверал зрівняє попередній рекорд Космічного узбережжя за кількістю запусків за рік із 57 запусками. Запуск, запланований на 5:20, перенесе 22 інтернет-супутника SpaceX Starlink.

Цього року SpaceX була основним постачальником засобів запуску на Космічному узбережжі Флориди з 53 місіями з космічного центру Канаверал або Кеннеді. Для порівняння, United Launch Alliance (ULA) літав тричі, а Relativity Space – один раз. Більшість запусків SpaceX були здійснені для зростаючого угруповання Starlink, і цей запуск став 31-ю місією Starlink з Космічного узбережжя.

На додаток до місій Starlink, SpaceX також запустила всі три американські місії з екіпажем цього року, включаючи Crew-6, Axiom 2 і Crew-7, усі з Космічного центру Кеннеді. Примітно, що KSC також організував чотири запуски Falcon Heavy, включаючи нещодавній запуск Psyche, який став першим випадком, коли NASA використало цю потужну ракету.

Темпи запусків зросли: лише вісім годин 42 хвилини між запуском Psyche у п’ятницю вранці та запуском Starlink того ж вечора. Це найкоротший час між запусками з часів місій програми Gemini в 1966 році.

SpaceX встановила численні рекорди щодо запуску з космічного стартового комплексу 40, включаючи запуск двох місій з майданчика протягом чотирьох днів. Оскільки заплановано ще кілька польотів Starlink, а також майбутні місії, такі як поповнення запасів CRS-29 і місія Commercial Lunar Payload Services (CLPS), цілком можливо, що цього року на Східному хребті може відбутися понад 70 запусків.

Інші постачальники, такі як ULA та Relativity Space, також мають потенційні запуски до кінця року. Нова ракета ULA Vulcan Centaur, спочатку запланована на зліт у травні, може здійснити політ у грудні. Тим часом Blue Origin, що належить Джеффу Безосу, сподівається представити свою важку ракету New Glenn до кінця 2024 року.

Очікується, що в майбутньому Space Coast спостерігатиме високу частоту запусків, причому SpaceX і ULA прагнуть збільшити частоту запусків, а на ринок виходить більше компаній.

джерела:

– 2023 Orlando Sentinel

– Запуск SpaceX сьогодні дорівнюватиме рекорду Space Coast за рік (2023, 17 жовтня)