Запуск SpaceX досяг рекорду для Space Coast у 2023 році

Запуск SpaceX зі станції космічних сил на мисі Канаверал у вівторок ввечері встановив рекорд за кількістю запусків за рік на Космічному узбережжі. Запуск, під час якого було запущено 22 інтернет-супутника Starlink, став 57-м запуском року, що відповідає загальній кількості запущених у 2022 році.

Більшість запусків SpaceX цього року були здійснені для її сузір’я Starlink, і це 31-ша місія Starlink з Космічного узбережжя. Однак у 2023 році SpaceX також виконувала всі три місії з екіпажем у США, включаючи Crew-6, Axiom 2 і Crew-7, усі з Космічного центру Кеннеді.

Темпи запусків зростають: між останнім запуском, який відбувся в п’ятницю вранці, і запуском Starlink у п’ятницю ввечері лише вісім годин і 42 хвилини. Це найкоротший час між запусками з чотирьох місій програми Gemini в 1966 році.

SpaceX встановила кілька рекордів щодо запусків із Space Launch Complex 40, у тому числі здійснивши два запуски менш ніж за чотири дні. У компанії заплановано більше польотів Starlink, а також місію поповнення запасів і потенційний перший успішний запуск комерційних місій NASA Commercial Lunar Payload Services у листопаді.

У Східному хребті, який включає мис Канаверал, потенційно може бути здійснено понад 70 запусків до кінця року, якщо поточні темпи збережуться. Інші компанії, такі як Relativity Space і United Launch Alliance, також планують запуски, а ULA планує здійснити свій перший політ Vulcan Centaur до кінця року.

Загалом очікується, що найближчими роками на Space Coast буде більше запусків, оскільки все більше компаній принесуть свої ракети на стартові майданчики. Темпи SpaceX навряд чи сповільняться, тоді як ULA планує збільшити польоти Vulcan Centaur щонайменше до двох разів на місяць.

джерела:

– 2023 Orlando Sentinel. Розповсюджується Tribune Content Agency, LLC.

– Цитата: Запуск SpaceX дорівнює рекорду Space Coast за рік (2023, 18 жовтня) відновлено 18 жовтня 2023.