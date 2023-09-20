SpaceX здійснила рекордний 50-й запуск цього року

SpaceX досягла нової віхи, успішно завершивши свій 50-й запуск цього року, освітивши Космічний берег вогненним підйомом ракети Falcon 9. Ця місія також ознаменувала 17-й політ ракети-носія, встановивши новий рекорд для компанії. Ракета Falcon 9 стартувала з космічного стартового комплексу 40 станції космічних сил на мисі Канаверал, несучи 22 супутники SpaceX Starlink.

Розгінний пристрій, який використовується для цієї місії, має вражаючу історію польотів, раніше запускаючись у різних місіях, включаючи GPS III-3, Turksat 5A та кілька місій Starlink. Він успішно приземлився на безпілотник A Short Fall of Gravitas в Атлантичному океані. SpaceX була рушійною силою більшості запусків з Space Coast цього року, а United Launch Alliance і Relativity Space здійснили лише кілька запусків, що залишилися.

На додаток до 37 запусків з мису Канаверал, SpaceX також здійснила 10 запусків з Космічного центру Кеннеді, включаючи всі три польоти людини в космос цього року зі США. У планах компанії ще кілька місій Falcon 9 і принаймні один запуск Falcon Heavy наступного місяця. Якщо все піде за графіком, Space Coast перевершить свій попередній рекорд 57 запусків на рік, встановлений у 2022 році.

З моменту першого успішного запуску SpaceX у 2008 році компанія стала найпліднішим постачальником засобів запуску в галузі. Завдяки цьому останньому успішному запуску загальна кількість успішних запусків ракет Falcon 265, Falcon 1 і Falcon Heavy SpaceX досягла 9. Примітно, що компанія також здійснила 227 успішних посадок і 199 повторних використань ракетних прискорювачів. Для порівняння United Launch Alliance здійснив 157 запусків з моменту свого створення в 2006 році.

Хоча SpaceX лідирує за частотою запусків, Rocket Lab є наступним найбільш завантаженим постачальником запусків, хоча і з меншими ракетами. Незважаючи на те, що спроба запуску на початку цього тижня зазнала невдачі, яка призвела до втрати корисного навантаження, Rocket Lab планувала виконати 15 запусків цього року. Наразі компанія з’ясовує причини проблеми та співпрацює з Федеральним управлінням цивільної авіації.

Загалом нещодавній запуск SpaceX є свідченням постійного успіху компанії та відданості розвитку космосу. Оскільки на решту року заплановано нові запуски, SpaceX продовжує розширювати межі та переглядати те, що можливо у сфері космічних технологій.

джерела:

– SpaceX завершує 50-й запуск Space Coast цього року (2023 вересня 20 р.) отримано 20 вересня 2023 р. з [джерело не вказано]

– [Цитування: 2023 Orlando Sentinel. Розповсюджується Tribune Content Agency, LLC.]