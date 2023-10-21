SpaceX проводить випробування двигуна Starship для вигорання з орбіти

SpaceX продовжує розвивати свій космічний корабель Starship, запустивши один із двигунів Raptor на своєму прототипі Ship 26 Starship. Випробування, відоме як статична пожежа на одному двигуні, було проведено, щоб продемонструвати запуск, подібний до польоту, для спалювання корабля Starship з орбіти. Відео згоряння опублікувало SpaceX на X (раніше відомий як Twitter).

Starship — це амбітна транспортна система SpaceX для далекого космосу, що складається з надважкого ракетоносія першого ступеня та космічного корабля верхнього ступеня, відомого як Starship. Завдяки двигуну Raptor від SpaceX із 33 двигунами для Super Heavy і шістьма для Starship обидва елементи розроблені для повного повторного використання. Процес повторного використання включає випалювання з орбіти та інші запуски двигунів для безпечного повернення кораблів Starship на Землю після старту.

Хоча Starship ще не здійснив жодної безпечної посадки після космічних місій, він все ще знаходиться в розробці. Транспортний засіб мав лише один зліт із повним набором, який був тестовим польотом у квітні цього року. Цей політ завершився контрольованою детонацією через кілька проблем, які виникли незабаром після запуску.

Зараз SpaceX готується до другого в історії випробувального польоту Starship, який залучатиме Super Heavy під назвою Booster 9 і розгінний блок Ship 25. Обидва апарати пройшли статичні вогневі випробування та технічно готові до польоту. Однак перш ніж запуск відбудеться, SpaceX має отримати ліцензію на запуск від Федерального управління авіації США, щоб подолати нормативні перешкоди.

Загалом нещодавнє випробування двигуна SpaceX для прототипу Starship свідчить про значний прогрес у розробці космічного корабля нового покоління. З його метою багаторазового використання Starship має великий потенціал для революції у подорожах у глибокий космос.

Визначення:

– Вихід з орбіти: маневр, який використовується для уповільнення та зміни траєкторії космічного корабля з метою повторного входу в атмосферу Землі.

– Двигун Raptor: рідинний ракетний двигун, розроблений SpaceX, відомий своєю високою продуктивністю та здатністю працювати в космосі та на інших небесних тілах.

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