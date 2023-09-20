SpaceX запустила 67-му ракету року, встановивши новий рекорд повторного використання

SpaceX продовжує бити рекорди, запустивши свою 67-му ракету року у вівторок ввечері. Запуск був значущим з двох причин: він ознаменував 17-е повторне використання першого ступеня Falcon 9 і продемонстрував здатність SpaceX розширювати межі повторного використання ракети-носія. Цей ракетний-носій із серійним номером 1058 раніше брав участь в 11 місіях Starlink і кількох інших місіях.

Інженери SpaceX провели оцінку зносу ракет-носіїв і вважають, що ракети можуть виконати щонайменше 20 польотів. Незважаючи на велику кількість повторних використань, SpaceX підтримує 100-відсотковий показник успішності останніх 9 запусків ракети Falcon 228. Деякі основні перевірки та заміни компонентів все ще проводяться, і компанія використовує прискорювачі з більшим досвідом для своїх власних супутників Starlink.

Одним із цікавих аспектів запуску став мінімалістичний підхід SpaceX до трансляції. Для запусків Starlink компанія тепер забезпечує лише відео з мінімальним аудіо з центру керування запуском, починаючи за п’ять хвилин до старту. Такий підхід відповідає меті SpaceX зробити запуски рутинними та позбутися «магії» старту. Ілон Маск, засновник SpaceX, ніколи не був прихильником веб-трансляцій запуску, але розуміє цінність демонстрації роботи компанії зовнішнім клієнтам.

Проте одним сумнівним рішенням є вибір Маска транслювати веб-трансляції виключно в X, соціальній мережі, яку він придбав, замість YouTube. Це призвело до нижчої якості відео та інших проблем, які впливають на якість перегляду онлайн-глядачами. У результаті альтернативні трансляції запуску на інших платформах мали більшу аудиторію для запуску Starlink.

Незважаючи на це, SpaceX продовжує залишатися в авангарді запусків ракет, встановлюючи нові рекорди та розсуваючи межі повторного використання ракет-носіїв.

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