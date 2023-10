Утилізація супутників: зростаюча екологічна проблема в космосі

By

Супутники, термін служби яких закінчився, ставлять перед космічними агентствами дилему. Поточні методи утилізації цих космічних кораблів залишають їх на орбіті, піднімають на цвинтарні орбіти подалі від робочих супутників або скеровують їх назад до Землі для повернення в атмосферу. Однак нещодавнє дослідження, проведене дослідниками з Університету Пердью та NOAA, показало, що повернення в атмосферу не без наслідків.

Традиційно повернення в атмосферу вважалося надійним методом утилізації супутників на низькій навколоземній орбіті (НОО). Оскільки в останні роки LEO стає все більш переповненим супутниками, цей метод утилізації став більш популярним. Однак дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, показує, що повернення в атмосферу спричиняє забруднення верхніх шарів атмосфери Землі випарованими залишками космічних кораблів.

Дослідницька група помітила зміну складу іонних хмар, залишених після потрапляння метеоритів в атмосферу. Вони виявили, що зміна хімічних відбитків цих частинок потенційно була спричинена збільшенням кількості космічних кораблів, які повертаються в атмосферу. Щоб підтвердити свої висновки, дослідники прикріпили прилади до літаків і провели прямі вимірювання атмосфери приблизно в 12 милях над Аляскою та континентальною частиною США.

Результати дослідження показали значну концентрацію металів в атмосфері, включно з літієм, алюмінієм, міддю, свинцем, магнієм і натрієм, які уважно відслідковували при повторному вході супутника. Крім того, дослідники також помітили, що 10% аерозольних частинок, відповідальних за захист озонового шару, містять алюміній.

Хоча повний вплив цих знахідок на навколишнє середовище та зміну клімату досі неясний, дослідники вважають, що це підкреслює значний вплив польотів людини в космос на планету. Розуміння наслідків підвищення концентрації металів в атмосфері має вирішальне значення для оцінки потенційних ризиків як для озонового шару, так і для життя на поверхні Землі. Будуть потрібні подальші дослідження, щоб повністю зрозуміти наслідки методів утилізації супутників для навколишнього середовища та визначити, чи слід досліджувати альтернативні стратегії для пом’якшення забруднення атмосфери Землі.

джерела:

– Назва: Методи утилізації супутників та їх вплив на земну атмосферу

– Джерело: Праці Національної академії наук

– Визначення: Низька навколоземна орбіта (НОО) – це область космосу в межах приблизно 2000 кілометрів від поверхні Землі, де розташована більшість супутників і Міжнародна космічна станція.

– Визначення: повернення в атмосферу – це процес, за допомогою якого космічний корабель або супутник входить в атмосферу Землі після завершення своєї місії або досягнення кінця свого терміну експлуатації.