Зростаючий потенціал космічного майнінгу: погляд у майбутнє

Оскільки космічні агентства та приватні компанії продовжують досліджувати можливості космічного майнінгу, економісти зараз розглядають потенційне зростання та виклики цієї нової галузі. Через попит на критично важливі метали, які використовуються в різних технологіях чистої енергії, таких як електроніка, сонячні батареї, вітрові турбіни та компоненти електромобілів, космічний видобуток може стати значним внеском у виробництво цих цінних ресурсів.

Нещодавнє дослідження, проведене Ієном Ленгом з Колорадської гірничої школи у співпраці з дослідником з Міжнародного валютного фонду, присвячене моделюванню зростання космічного видобутку в порівнянні з традиційним видобутком на Землі. Дослідження передбачає, що протягом наступних 30-40 років виробництво деяких металів у космосі може перевищити виробництво Землі. Металеві астероїди, наприклад, містять у тисячу разів більше нікелю, ніж земна кора, а також значні концентрації кобальту, заліза, платини та інших металів.

Зниження вартості космічних запусків завдяки багаторазовим ракетам, розробленим такими компаніями, як SpaceX і Rocket Lab, зробило космічний видобуток більш доцільним. Це зниження витрат на запуск у поєднанні з великою кількістю цінних металів в астероїдах відкриває унікальну можливість для галузі. Видобуток цих ресурсів також може потенційно уникнути соціальних та екологічних витрат, пов’язаних із видобутком корисних копалин на Землі, таких як дитяча праця, порушення прав людини, вирубка лісів і забруднення водних ресурсів.

Проте ще є труднощі, які потрібно подолати. Сучасні методи рафінування значною мірою залежать від сили тяжіння, що ускладнює вилучення металів у середовищі мікрогравітації. Крім того, наразі немає законодавчої бази для регулювання космічної діяльності, що викликає занепокоєння щодо впливу на навколишнє середовище та стійкості ресурсів. Фахівці з космічної етики виступають за відповідальну практику, гарантуючи, що астероїди не будуть знищені під час видобутку корисних копалин, а ресурси залишатимуться на благо майбутніх поколінь.

Незважаючи на те, що космічний видобуток може стикатися з власними проблемами з навколишнім середовищем, його потенціал у забезпеченні критично важливих металів без шкоди для екосистем або використання неетичних методів видобутку на Землі вселяє надію. У міру розвитку технологій і розвитку галузі надзвичайно важливо встановити правила та рамки, які б керували операціями космічного видобутку корисних копалин і забезпечували відповідальний видобуток ресурсів у космосі.

джерела:

– Інформація про вихідну статтю

– Дослідження Яна Ланге та Алехандро Вернера – «Видобуток у космосі» (опубліковано в журналі Resource and Energy Economics)