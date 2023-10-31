Нове дослідження свідчить про потенціал розмноження ссавців у космосі

У ході новаторського дослідження дослідники з Центру передових біотехнологій Університету Яманаші та Японського аерокосмічного агентства (JAXA) успішно виростили ембріони мишей у космосі на Міжнародній космічній станції (МКС). Ембріони нормально розвивалися в умовах мікрогравітації, що вказує на те, що розмноження в космосі може бути можливим і для людей. Результати цього дослідження були опубліковані в науковому журналі iScience.

За допомогою ракети заморожені мишачі ембріони були відправлені на МКС у серпні 2021 року. Після того, як вони потрапили в космос, ембріони були розморожені за допомогою спеціального пристрою та дозволені рости на космічній станції протягом чотирьох днів. Примітно, що ці ембріони розвинулися в бластоцисти, які є першими клітинами, які згодом розвиваються в плід і плаценту.

Відсутність гравітації в космосі не мала істотного впливу на нормальний розвиток цих ембріонів. Дослідники проаналізували ДНК і гени ембріонів і не виявили значних змін у порівнянні з ембріонами, вирощеними на Землі. Це говорить про те, що унікальні умови космосу не заважають раннім стадіям розвитку ссавців.

Хоча це дослідження є великим кроком вперед, необхідні подальші експерименти, щоб підтвердити життєздатність відтворення в космосі. Наступний етап цього дослідження передбачає пересадку мишам бластоцист, розвинених в умовах мікрогравітації, щоб визначити, чи можуть вони народжувати.

Наслідки цього дослідження важливі для майбутніх досліджень космосу та потенційних колонізаційних місій. Оскільки програма НАСА «Артеміда» має на меті відправити людей назад на Місяць і, зрештою, на Марс, розуміння того, як розмноження може відбуватися в космосі, має вирішальне значення для тривалого перебування в космосі.

Це дослідження відкриває нові можливості для колонізації людиною космосу та підтримує ідею про те, що люди потенційно можуть створити процвітаючі спільноти за межами Землі. Однак потрібні додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти вплив тривалого впливу мікрогравітації на загальний стан здоров’я нащадків, народжених у космосі.

Питання та відповіді:

З: Які були ключові результати дослідження?

В: Ключовим висновком дослідження було те, що мишачі ембріони розвивалися нормально в умовах мікрогравітації на Міжнародній космічній станції.

З: Що таке бластоцисти і чому вони важливі в цьому дослідженні?

A: Бластоцисти - це ранні клітини, які розвиваються в плід і плаценту. У цьому дослідженні розвиток бластоцист в умовах мікрогравітації показує, що ранній розвиток ссавців може відбуватися в космосі.

З: Які організації проводили дослідження?

Відповідь: Дослідження проводили дослідники з Центру передових біотехнологій Університету Яманасі та Японського аерокосмічного агентства (JAXA).

З: Які наслідки цього дослідження для майбутнього дослідження космосу та колонізації?

Відповідь: Це дослідження вказує на потенціал розмноження ссавців у космосі, що має вирішальне значення для тривалого перебування в космосі та колонізаційних місій на Місяць і Марс.

З: Які додаткові експерименти потрібні, щоб підтвердити життєздатність розмноження в космосі?

Відповідь: Подальші експерименти передбачають пересадку бластоцист, розвинених в умовах мікрогравітації, мишам, щоб визначити, чи можуть вони народжувати. Це підтвердить, чи повністю життєздатне розмноження в космосі.