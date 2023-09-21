Ідентифікація AGN малої маси з широкою лінією в ранньому Всесвіті

Надмасивні чорні діри (SMBHs) є загальною рисою в центрі масивних галактик. Однак походження цих масивних чорних дір у ранньому Всесвіті залишається загадкою. Одна теорія припускає, що SMBH виросли з менших попередників шляхом накопичення маси через їх акреційні диски. Ці менші чорні діри, відомі як «насіння», мають масу від 100 до понад 100,000 XNUMX мас Сонця. Але спостерігаючи за найдавнішими SMBH, дослідники виявили маси приблизно в мільярд разів більші за масу Сонця. Ці спостереження зміщені в бік найбільш яскравих квазарів, тож як ми можемо знайти слабші квазари та чорні діри меншої маси, які можуть існувати в ранньому Всесвіті?

Дослідники звертаються до космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST), щоб подолати цю проблему. Використовуючи чутливість JWST до інфрачервоних довжин хвиль, нещодавнє дослідження ідентифікувало два активних ядра галактики (AGN) із червоним зміщенням z>5, приблизно через мільярд років після Великого вибуху. Ці AGN, відомі як CEERS 2782 і CEERS 746, були ідентифіковані за допомогою спектроскопії NIRSpec у програмі Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

Вивчаючи спектри цих AGN, дослідники змогли проаналізувати важливі лінії випромінювання та визначити, що обидва об’єкти є широколінійними AGN. Автори використовували діаграми співвідношення ліній, щоб відрізнити AGN від галактик, що утворюють зірки. Однак ці діаграми не змогли остаточно класифікувати CEERS 2782 і CEERS 746 через їх високий червоний зсув і низьку металічність. Крім того, автори розрахували масу надмасивних чорних дір у центрі цих AGN за допомогою лінії випромінювання Hα. Затемнення від газу та пилу може вплинути на ці вимірювання, потенційно недооцінивши масу чорної діри.

Відкриття CEERS 2782 і CEERS 746 допомагає подолати розрив між спостереженнями місцевих AGN і квазарів із високим червоним зміщенням. Ці слабкі AGN із високим червоним зміщенням дають цінну інформацію про ранній Всесвіт і формування надмасивних чорних дір. Оскільки космічний телескоп Джеймса Вебба продовжує відкривати все більше прихованих монстрів у космосі, незабаром ми можемо розгадати таємниці походження цих масивних небесних об’єктів.

джерела:

– Дейл Д. Коцевскі, Масафуса Онуе, Кохей Інайосі та ін. «Приховані маленькі монстри: Спектроскопічна ідентифікація широколінійних AGN малої маси при z > 5 за допомогою CEERS». The Astrophysical Journal Letters, том 919, номер 1 (2021).

– Джерело зображення: малюнок 1 і малюнок 2 з опублікованої статті.