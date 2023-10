Звуки під нашими ногами: стабільність скелі, виявлена ​​через акустичні візерунки

By

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту виявили, що звуки, які видають каміння, можуть надати цінну інформацію про їхню стабільність. Піддаючи камені різному тиску в лабораторії, команда виявила, що різні акустичні візерунки, або «відбитки», з’являються на різних глибинах і силах. Наприклад, зразки мармуру випромінювали низькі «бухи» під низьким тиском, тоді як вищий тиск призводив до більш гучних трісків. Ці акустичні моделі можуть допомогти вченим ідентифікувати нестабільні регіони під поверхнею Землі, які можуть бути схильні до землетрусів або вивержень. Дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, також має потенційне застосування в геотермальному бурінні, де розуміння поведінки гірських порід має вирішальне значення.

Земну кору часто порівнюють зі шкіркою яблука з різним рівнем міцності та стабільності. Гірські породи біля поверхні крихкі й легко ламаються, тоді як гірські породи на великих глибинах можуть течі через величезний тиск і тепло. Розуміння «переходу від крихкого до пластичного», коли гірські породи демонструють властивості як крихкості, так і пластичності, є важливим для вивчення міцності літосфери Землі та прогнозування землетрусів. Завдяки вивченню мікроскопічних дефектів у гірських породах, таких як тріщини, тріщини та пори, дослідники сподіваються отримати уявлення про цей перехід.

Ультразвук використовувався для картографування мікроскопічних недосконалостей у каменях, посилаючи через них звукові хвилі, які відбивалися та відбивалися від дефектів певним чином. Цей підхід дав цінну інформацію про структуру дефектів у породах. Під час експериментів циліндри з каррарського мармуру, того самого матеріалу, який використовувався для «Давида» Мікеланджело, піддавалися надзвичайному тиску. Ультразвукові імпульси пропускали через зразки, а отримані акустичні картини записували. Дослідники виявили, що ці акустичні моделі змінювалися залежно від тиску, який прикладається до каменів.

Цей інноваційний метод вивчення гірських порід за допомогою акустики може допомогти геологам краще зрозуміти поведінку гірських порід на різних глибинах і тиску. Він має потенціал, щоб покращити нашу здатність прогнозувати землетруси та виверження, а також допомогти в геотермальних буріннях. Подальші дослідження в цій галузі можуть дати цінну інформацію про фундаментальну науку про стабільність гірських порід і зробити світ кращим.

джерела:

– Оригінальна стаття Дженніфер Чу, Офіс новин MIT