Діаманти розкривають таємниці еволюції Землі

Недавнє дослідження показало, що алмази можуть дати цінну інформацію про еволюцію Землі. Як найтвердіший відомий природний мінерал, алмази здатні витримувати екстремальні умови, включаючи створення та руйнування суперконтинентів. Дослідники зосередилися на «надглибоких» алмазах, які утворилися мільйони років тому під суперконтинентом Гондвана, похованим глибоко під поверхнею Землі.

Ці унікальні алмази дають важливі підказки щодо формування, стабілізації та руху суперконтинентів, проливаючи світло на «суперконтинентальний цикл», керований тектонікою плит. Цей цикл важко вивчити традиційними засобами, оскільки океанічна кора відносно молода, а континентальна кора пропонує обмежену інформацію про глибинні геологічні процеси.

Дослідження включало аналіз алмазів та їх крихітних силікатних і сульфідних включень за допомогою ряду хімічних аналізів, включаючи ізотопний аналіз. Це дозволило дослідникам датувати алмази, виявивши, що вони утворилися між 650 і 450 мільйонами років тому, під основою Гондвани, коли суперконтинент покривав Південний полюс.

Дослідники виявили, що під час формування алмазів породи, всередині яких вони були, стали плавучими та були транспортовані разом із субдукованим матеріалом мантії до основи Гондвани, розширюючи суперконтинент знизу. Згодом, коли Гондвана почала розпадатися, алмази були винесені на поверхню Землі в результаті бурхливих вивержень вулканів, які сталися на території сучасної Бразилії та Західної Африки.

Ці знахідки вказують на те, що алмази «прилипли» до основи Гондвани та мігрували разом з різними фрагментами суперконтиненту, коли він розколовся. Дослідження підкреслює важливість надглибоких алмазів для розуміння формування континенту та еволюції Землі. Континенти відіграють вирішальну роль у підтримці життя на нашій планеті, і дослідження в цій галузі допомагають нам зрозуміти, як континенти формуються, розвиваються та сприяють унікальним характеристикам Землі.

Дослідження опубліковано в журналі Nature.

джерела:

– Природа