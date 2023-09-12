Марсохід Curiosity продовжує дослідження Марса

Марсохід Curiosity, розміщений НАСА на Марсі, розпочинає чергові вихідні дослідження. Марсохід займатиметься різноманітною науковою діяльністю, використовуючи можливість для вивчення марсіанського ландшафту зблизька.

План вихідних включає контактну науку на першому солі, поїздку на другому солі та дистанційну науку на третьому солі. Ця модель діяльності повторювалася в численні вихідні під час подорожі Curiosity, але місцевість, яка постійно змінюється, гарантує, що завжди є щось нове для відкриття.

Перше завдання включатиме аналіз двох цілей, розташованих у безпосередній близькості від ровера. Першу ціль під назвою «Гідра» буде очищено інструментом для видалення пилу (DRT) перед дослідженням на рентгенівському спектрометрі альфа-частинок (APXS) і апараті Mars Hand Lens Imager (MAHLI). Друга ціль під назвою «Додоні» — це функція підвищеної стійкості, яку також вивчатимуть APXS і MAHLI.

Крім того, інструменти Chemistry and Camera (ChemCam) і Mast Camera (Mastcam) продовжуватимуть документувати верхню частину хребта Гедіз Валліс, а також вивчатимуть іншу довколишню корінну породу під назвою «Тасос» за допомогою лазерно-індукованої спектроскопії пробою (LIBS). Mastcam також спостерігатиме за Оріноко та багатошаровим блоком під назвою «Рускіо».

Друга сол буде зосереджена на науковій діяльності перед запуском, включаючи LIBS-аналіз темної вени на тому ж блоці, що й Тасос, мозаїки, що фіксують краєвид східного кратера, а також спостереження за робочим простором поблизу та іншою стійкою ціллю під назвою «Мілос». Екологічні датчики також відстежуватимуть активність пилового диявола та вимірюватимуть непрозорість атмосфери.

Третій сол включатиме дистанційні наукові спостереження, такі як дослідження пилового диявола та полуденне відео надгоризонтної хмари. ChemCam використовуватиме програмне забезпечення Autonomous Exploration for Gathering Increased Science (AEGIS), щоб вибрати ціль для отримання зображень. Curiosity також проведе ранкову характеристику атмосфери.

Поки Curiosity продовжує свої вибоїсті подорожі марсіанським ландшафтом, вчені з нетерпінням чекають цінних даних і зображень, які він продовжуватиме надавати для поточних досліджень нашої сусідньої планети.

джерела:

– NASA/JPL-Caltech – Автор зображення: NASA/JPL-Caltech – Ця стаття джерела надала інформацію про вихідний план Curiosity на Марсі.

– Визначення термінів:

– Сонце: марсіанська доба, яка еквівалентна 24 годинам 39 хвилинам на Землі.

– Контактна наука: наукова діяльність, яка передбачає прямий фізичний контакт із поверхнею Марса, наприклад чищення чи свердління.

– APXS: рентгенівський спектрометр альфа-частинок, інструмент на Curiosity, який використовується для визначення елементного складу гірських порід і ґрунту.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, камера на Curiosity, яка може знімати зображення марсіанських скель і ґрунту з високою роздільною здатністю.

– ChemCam: прилад для хімії та камери, який використовує індуковану лазером плазмову спектроскопію для аналізу складу гірських порід і ґрунту на відстані.

– Mastcam: Mast Camera, система камер на Curiosity, яка забезпечує панорамні та стереоскопічні зображення поверхні Марса.

– LIBS: лазерно-індукована спектроскопія руйнування, метод, який використовує ChemCam для аналізу складу гірських порід і ґрунту.

– ENV: Екологічні датчики на Curiosity, які вимірюють атмосферні умови та інші фактори навколишнього середовища.

– AEGIS: Autonomous Exploration for Gathering Increased Science, програмне забезпечення, яке використовується ChemCam для автономного вибору цілей візуалізації.