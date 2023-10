На заході нагородження наголошено на самооцінці та розширенні прав і можливостей жінок

By

За словами Ніґар Шаджі, керівника проекту сонячної місії Aditya L1 в Індійській організації космічних досліджень (ISRO), жінки повинні визнати свою власну гідність і подолати суспільні умови, які обмежують їх розвиток. Виступаючи на заході «Women's Excellence and Enterprise Awards and Knowledge Share» у Тіручі, Шаджі відзначив успішних жінок і підкреслив важливість того, щоб жінки розширювали свої можливості.

Захід, організований Tiruchirappalli Regional Engineering College – Science and Technology Entrepreneurs' Park (TREC-STEP), був частиною проекту підтримки організацій громадянського суспільства для кліматичних підприємств, що фінансується Європейським Союзом Gender Enabling Network of Innovation and Підприємництво (GENIE).

Шаджі обговорив хід виконання місії Aditya L1, яка має вийти на орбіту до точки Лагранжа L1 у січні 2024 року. Точки Лагранжа – це положення в космосі, де об’єкти залишаються стабільними. Промова Шаджі підкреслила необхідність того, щоб жінки були освіченими, фінансово незалежними та виховували своїх дітей так, щоб вони поважали всіх незалежно від статі.

Вона також наголосила на важливості впровадження екологічно чистих технологій і внеску підприємців у кліматичних підприємствах у збереження навколишнього середовища. Шаджі заявив, що хоча будуть виклики, також будуть можливості для змін.

Підкреслюючи командні зусилля, що лежать в основі успіху ISRO, Шаджі висловив прагнення організації розширювати можливості та покращувати життя людей. Захід завершився врученням нагород 30 жінкам-підприємцям з усього Тамілнаду за їхні досягнення.

Крім церемонії нагородження, в рамках програми відбувся орієнтаційний курс з цифрового маркетингу для жінок-підприємців.

Загалом ця подія стала платформою для відзначення досягнень жінок, а також надихнула та заохотила їх усвідомлювати свою самооцінку та прагнути до особистого та професійного зростання.

