Відволікаються на роботів: докази «соціального бездіяльності» на робочому місці

Згідно з дослідженням, проведеним дослідниками Берлінського технічного університету, люди, як правило, стають менш уважними до своїх завдань, працюючи разом з роботами. Це явище, відоме як «соціальне бездіяльність», стосується того, що члени команди докладають менше зусиль, якщо вони вірять, що інші компенсують їхню непродуктивність.

Дослідження показує, що люди починають сприймати роботів як частину своєї команди. Коли вони бачать, як робот чи інший колега добре працює, або якщо вони не відчувають, що їхній власний внесок буде оцінений, працівники, як правило, приймають більш спокійний підхід до своєї роботи. Дітлінд Хелен Цимек, перший автор дослідження, описує командну роботу як змішане благо. Хоча це може мотивувати людей працювати краще, це також може призвести до зниження почуття особистого досягнення, коли особистий внесок залишається непоміченим.

Щоб перевірити свою гіпотезу, дослідники попросили групу працівників оцінити якість виконання різних завдань. Половині учасників повідомили, що завдання виконав робот на ім’я Панда, хоча вони фізично не співпрацювали з роботом. Робітники бачили і чули, як робот працює в їх оточенні.

Дослідники спостерігали за діяльністю працівників, перевіряючи друковані плати на наявність помилок. Спочатку виявилося, що не було статистичної різниці в часі та зусиллях, витрачених на перевірку друкованих плат між групою, яка працювала з Panda, і групою, яка працювала без робота. Проте, проаналізувавши частоту помилок, дослідники виявили, що ті, хто працював з Panda, виявляли менше дефектів після спостереження, як робот успішно позначав численні помилки. Це свідчить про те, що люди, як правило, стають менш активними учасниками, коли сприймають робота-колегу як надійного.

Хоча учасники вважали, що приділяли однакову увагу своїм завданням, дослідники прийшли до висновку, що підсвідомо вони почали покладатися на продуктивність Panda. Доктор Лінда Оннаш, старший автор дослідження, пояснює, що хоча можна відстежити, куди дивиться людина, визначити, чи адекватно ця візуальна інформація обробляється на психічному рівні, значно складніше.

Це дослідження дає цінну інформацію про вплив роботів на динаміку командної роботи та індивідуальну продуктивність на робочому місці. Це підкреслює необхідність знайти баланс між отриманням вигоди від спільних зусиль і забезпеченням належного визнання та оцінки вкладу окремих людей.

джерела:

– Дослідження дослідників Берлінського технічного університету, опубліковане в Frontiers in Robotics and AI.