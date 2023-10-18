Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

наука

Політ крізь величезний «лабіринт ночі» Марса

ByМамфо Брешіа

Жовтень 18, 2023
Політ крізь величезний «лабіринт ночі» Марса

Нове захоплююче відео, опубліковане Європейським космічним агентством (ESA), переносить глядачів у віртуальну подорож через величезний «Лабіринт ночі» Марса, систему глибоких долин, відому як Лабіринт Ноктіса. Відео демонструє пересічні долини, деякі з яких мають ширину 19 миль і глибину 5 миль, надаючи глядачам унікальну перспективу марсіанського ландшафту.

Відео не лише показує долини, але й висвітлює інші інтригуючі геологічні особливості, такі як кратери, зсуви та піщані дюни. Однією з важливих особливостей, продемонстрованих у відео, є наявність грабенів, які вказують на тектоніку плит. Ці грабени є ділянками марсіанської кори, які зазнали напруження та розтріскування через вулканічну активність.

Моделювання було створено з використанням даних, зібраних супутником Mars Express, який обертався навколо Марса з грудня 2003 року. Місія значно допомогла нашому розумінню геології та атмосфери Марса. Супутник зробив зображення марсіанської поверхні з високою роздільною здатністю, з можливістю виявити елементи розміром до 33 футів у поперечнику.

Щоб відсвяткувати 20-річчя місії Mars Express, було створено нове мозаїчне зображення всієї земної кулі Марса за допомогою зображень зі стереокамери високої роздільної здатності супутника. Ця камера не тільки робить повнокольорові зображення, але й надає інформацію про глибину, дозволяючи створювати 3D-карти поверхні Марса.

Відео «Labyrinth of Night» пропонує захоплюючий погляд на марсіанський ландшафт і дозволяє глядачам відчути захоплюючу красу Марса, не виходячи з екрану. Це нагадування про неймовірні досягнення та відкриття, які стали можливими завдяки освоєнню космосу.

джерела:
– Європейське космічне агентство (ESA)
– Місія «Марс Експрес».

By Мамфо Брешіа

Схожі теми

наука

Відкриття Юпітера: Телескоп Джеймса Вебба показує заворожуючі зображення газового гіганта

Жовтень 20, 2023 Габріель Бота
наука

Космічний корабель «Юнона» відкрив приголомшливі зображення супутників Юпітера

Жовтень 20, 2023 Вікі Ставропулу
наука

Вчені виявили, що тектонічна активність спричинила найбільший землетрус на Марсі

Жовтень 20, 2023 Мамфо Брешіа

Ти пропустив

наука

Відкриття Юпітера: Телескоп Джеймса Вебба показує заворожуючі зображення газового гіганта

Жовтень 20, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
наука

Космічний корабель «Юнона» відкрив приголомшливі зображення супутників Юпітера

Жовтень 20, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
наука

Вчені виявили, що тектонічна активність спричинила найбільший землетрус на Марсі

Жовтень 20, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
наука

SpaceX наполягає на швидшому ліцензуванні запуску

Жовтень 20, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі