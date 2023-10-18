Політ крізь величезний «лабіринт ночі» Марса

Нове захоплююче відео, опубліковане Європейським космічним агентством (ESA), переносить глядачів у віртуальну подорож через величезний «Лабіринт ночі» Марса, систему глибоких долин, відому як Лабіринт Ноктіса. Відео демонструє пересічні долини, деякі з яких мають ширину 19 миль і глибину 5 миль, надаючи глядачам унікальну перспективу марсіанського ландшафту.

Відео не лише показує долини, але й висвітлює інші інтригуючі геологічні особливості, такі як кратери, зсуви та піщані дюни. Однією з важливих особливостей, продемонстрованих у відео, є наявність грабенів, які вказують на тектоніку плит. Ці грабени є ділянками марсіанської кори, які зазнали напруження та розтріскування через вулканічну активність.

Моделювання було створено з використанням даних, зібраних супутником Mars Express, який обертався навколо Марса з грудня 2003 року. Місія значно допомогла нашому розумінню геології та атмосфери Марса. Супутник зробив зображення марсіанської поверхні з високою роздільною здатністю, з можливістю виявити елементи розміром до 33 футів у поперечнику.

Щоб відсвяткувати 20-річчя місії Mars Express, було створено нове мозаїчне зображення всієї земної кулі Марса за допомогою зображень зі стереокамери високої роздільної здатності супутника. Ця камера не тільки робить повнокольорові зображення, але й надає інформацію про глибину, дозволяючи створювати 3D-карти поверхні Марса.

Відео «Labyrinth of Night» пропонує захоплюючий погляд на марсіанський ландшафт і дозволяє глядачам відчути захоплюючу красу Марса, не виходячи з екрану. Це нагадування про неймовірні досягнення та відкриття, які стали можливими завдяки освоєнню космосу.

джерела:

– Європейське космічне агентство (ESA)

– Місія «Марс Експрес».