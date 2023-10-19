Сонячні вчені досягли прогресу в розумінні таємничої зовнішньої атмосфери Сонця

Сонячні вчені досягли значного прогресу в розгадуванні давньої таємниці того, чому зовнішня атмосфера Сонця, відома як корона, набагато гарячіша за шари під нею. За допомогою сонячного телескопа Daniel K. Inouye (DKIST) на Гаваях міжнародна група вчених спостерігала магнітне поле Сонця в безпрецедентних деталях. Вони виявили складні змієподібні структури енергії в магнітному полі нижньої атмосфери Сонця, хромосфери, яка, можливо, спрямовує енергію до зовнішніх шарів атмосфери Сонця.

Це дослідження наблизило вчених до розуміння Сонця, нашої життєдайної зірки. Надзвичайно висока температура корони, яка досягає понад 1.8 мільйона градусів за Фаренгейтом, десятиліттями спантеличила дослідників. Відповідно до зоряних моделей, температура повинна зростати, рухаючись до ядра зірки, де відбувається ядерний синтез. Однак температура корони суперечить цьому очікуванню, припускаючи існування невідомого механізму нагрівання зовнішньої атмосфери.

Змієподібні магнітні явища, які спостерігала дослідницька група, потенційно можуть пояснити цю таємницю. Розуміння геометрії магнітного поля має вирішальне значення для розуміння енергетичних явищ, які керують динамікою плазми в сонячній атмосфері. Ці явища зрештою сприяють нагріванню сонячної плазми до температур у мільйони градусів.

Попередні спроби вирішити проблему нагрівання корони були зосереджені на активних областях Сонця, таких як сонячні плями. Однак нещодавнє дослідження досліджувало тихіші області сонячної поверхні, вкриті конвективними клітинами, які називаються гранулами. Ці області демонструють слабші, але більш динамічні магнітні поля. Команда спостерігала складнішу базову структуру магнітного поля зі змієподібними варіаціями в його орієнтації.

Складність цих невеликих коливань магнітного поля свідчить про те, що енергія вивільняється через процес, званий магнітним перез’єднанням, який відбувається, коли протилежні магнітні поля взаємодіють і вивільняють енергію, яка сприяє нагріванню атмосфери. Дослідники використали найпотужніший сонячний оптичний телескоп у світі, щоб виявити ці складні орієнтації магнітного поля, наблизивши нас до розуміння цієї важливої ​​загадки дослідження Сонця.

Результати цього дослідження були опубліковані в The Astrophysical Journal Letters.

джерела:

– Шеффілдський університет

– The Astrophysical Journal Letters