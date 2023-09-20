Змія задихається інвазивною рибою: наслідки для досліджень рибоїдних змій та інвазивних видів

Герпетолог із Франції нещодавно зіткнувся з дивним інцидентом, коли змія намагалася з’їсти рибу розміром із її власну голову. Ніколас Фуенто, герпетолог з некомерційної Ліги захисту птахів у Франції, спостерігав гадюку, яка намагалася з’їсти інвазійний вид риби в Лак-де-Карсес на південному сході Франції. Ця зустріч спонукала до подальших досліджень зв’язку між рибоїдними зміями та інвазивними видами.

Фуенто спочатку подумав, що змія просто намагається з'їсти рибу, але незабаром зрозумів, що змія задихається рибою, яка застрягла в її стравоході. Щоб врятувати змію, Фуенто обережно штовхнув рибу назад у пащу змії, щоб вибити її шипи. Коли рибу вдалося вилучити, змія виявилася неушкодженою та відскочила.

Виявленим видом риби був йорж, невелика прісноводна риба, що походить з деяких частин Європи та Азії. Однак йоржі були завезені в різні регіони, включаючи Францію, де вони вважаються інвазивним видом. Їхні жорсткі та колючі спинні плавці ускладнюють їх споживання хижаками.

Гадюкові змії в основному харчуються рибою, і в деяких регіонах їх рідний ареал збігається з ареалом йоржів. Наявність інвазивних йоржів у середземноморських водно-болотних угіддях, де гадюка зустрічається рідко і зменшується, становить потенційну загрозу для місцевої популяції змій. Попередні випадки показали, що рибоїдні змії в Європі, включаючи гадюку, гинули після вживання інвазивної риби.

Хоча вплив інвазивних риб на змій залишається невивченим, цей випадок підкреслює необхідність подальших досліджень потенційних загроз, які становлять інвазивні види. Розуміння зв’язку між рибоїдними зміями та інвазивними рибами може сприяти збереженню та захисту місцевих популяцій змій.

джерела:

– Герпетологічні записки. (2021, 10 вересня). Змія, яка задихається інвазивною рибою, спонукає до дослідження.

– Жива наука. (2021, 22 вересня). Змія спробувала з'їсти рибу свого розміру і мало не вдавилася.