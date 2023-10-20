Астрономи виявили найвіддаленіший швидкий радіоспалах, пропонуючи зрозуміти прихований Всесвіт

Астрономи зробили революційне відкриття, виявивши найдальший швидкий радіосплеск (FRB), який коли-небудь реєструвався. Цей віддалений вибух космічних радіохвиль, відомий як FRB 20220610A, спостерігався з галактики, яка розташована на відстані восьми мільярдів світлових років від Землі. Спалах, який тривав менше мілісекунди, також є одним із найпотужніших, які коли-небудь спостерігалися.

Дуже великий телескоп (VLT) Європейської південної обсерваторії зіграв вирішальну роль у визначенні галактики-джерела FRB. Використовуючи VLT, астрономи змогли визначити, що ця галактика старша та далека від будь-якого іншого відомого джерела FRB. Також вважається, що вона є частиною невеликої групи галактик, що зливаються.

Це відкриття має важливі наслідки для розуміння складу Всесвіту. Сучасні методи вимірювання маси Всесвіту дали суперечливі результати та поставили під сумнів стандартну модель космології. Використовуючи FRB як інструмент, астрономи сподіваються отримати уявлення про «відсутню» матерію, яка існує між галактиками.

Швидкі радіосплески мають унікальну здатність виявляти іонізований матеріал навіть у космосі, який вважається майже порожнім. Це дозволяє астрономам вимірювати кількість речовини, яка знаходиться між галактиками. Відкриття FRB 20220610A підтверджує існування «співвідношення Маккварта», яке стверджує, що чим далі швидкий радіоспалах, тим більше дифузного газу він виявляє між галактиками.

Хоча точна причина швидких радіосплесків досі невідома, це нещодавнє відкриття підтверджує, що вони є звичайними явищами у космосі. Астрономи вважають, що вивчення цих спалахів не тільки допоможе виявити матерію між галактиками, але й допоможе краще зрозуміти структуру Всесвіту.

Хоча це відкриття відображає поточні межі можливостей телескопа, майбутні досягнення пропонують ще більші можливості. Обсерваторія Square Kilometer Array зараз будує два радіотелескопи в Південній Африці та Австралії, які зможуть виявляти тисячі FRB, включно з тими, які знаходяться на більшій відстані. Крім того, майбутній Надзвичайно Великий Телескоп, який будується в Чилі, дасть астрономам можливість вивчати вихідні галактики спалахів ще далі.

Це важливе відкриття відкриває нові шляхи для дослідження та дослідження прихованих таємниць Всесвіту. Використовуючи потужність швидких радіосплесків, астрономи готові розширити межі нашого розуміння та пролити світло на таємниці космосу.

джерела:

– Європейська південна обсерваторія (ESO)

– Дуже великий телескоп (VLT)

– Організація наукових і промислових досліджень Співдружності (CSIRO)