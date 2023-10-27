Революційна енергетика: розумні матеріали для сталого майбутнього

введення

У 2008 році Національна інженерна академія США визначила 14 грандіозних завдань 21-го століття, багато з яких вимагають використання найсучасніших матеріалів. Пам’ятаючи про це, VinFuture Foundation нещодавно організувала вебінар InnovaTalk на тему «Розумні матеріали для збору та зберігання енергії». Подія зібрала експертів з різних галузей, щоб обговорити роль розумних матеріалів у вдосконаленні технології акумуляторів і ефективності сонячних батарей.

Розкриття потенціалу твердотільних батарей

Під час вебінару професор Антоніо Кастро Нето з Національного університету Сінгапуру заглибився в горизонт акумуляторних технологій, зосередившись на твердотільних акумуляторах. Ці батареї, на відміну від своїх рідких аналогів, використовують твердий електроліт для транспортування іонів. Ця унікальна характеристика не тільки підвищує безпеку, усуваючи ризики перегріву та вибухів, але й створює нові проблеми для розуміння рухливості іонів у твердих тілах.

Щоб зрозуміти це явище, професор Нето наголосив на необхідності переходу від традиційних концепцій електрохімії до принципів фізики твердого тіла. Дослідження його команди виявили ключову роль топології та геометрії кристала у визначенні рухливості іонів. Вивчаючи матрицю Гессена, вони визначили три ключові детермінанти рухливості іонів: щільність кристала, швидкість звуку та топологічну структуру кристала.

Основне бачення твердотільних батарей полягає в розробці нових матеріалів зі структурно міцними та атомарно гладкими властивостями. Величезний прогрес у цій галузі може призвести до більш ефективних і стійких рішень для зберігання енергії.

Досягнення ефективності сонячних батарей

Доктор Хіє Нгуєн з Австралійського національного університету поділився думками про дослідження, проведені його командою щодо підвищення ефективності сонячних батарей. Вимірюючи коефіцієнт поглинання різних матеріалів, вони можуть визначити потенціал світлопоглинання матеріалу. Ця інформація відіграє вирішальну роль у виборі матеріалів для виготовлення сонячних елементів.

Крім того, д-р Нгуєн підкреслив важливість розуміння як поглинання, так і випромінювання світла для прогнозування кількості електронів у матеріалі. Ці знання допомагають оптимізувати дизайн сонячних елементів для досягнення пікової напруги та загальної ефективності.

Висновок

Вебінар InnovaTalk Фонду VinFuture пролив світло на трансформаційну силу розумних матеріалів у революції енергетичних технологій. Від твердотільних батарей до сонячних батарей, ці матеріали є ключем до сталого та ефективного майбутнього. Оскільки дослідники продовжують розгадувати таємниці рухливості іонів і властивостей матеріалу, ми можемо очікувати новаторських інновацій, які формуватимуть енергетичний ландшафт на довгі роки.

Часті питання (FAQ)

З: Що таке розумні матеріали?

A: Розумні матеріали — це матеріали, розроблені з властивостями, які реагують на зовнішні подразники, такі як температура, світло або тиск. Вони мають здатність змінювати свої фізичні або хімічні властивості контрольованим чином, що робить їх адаптивними та універсальними для різних застосувань.

З: Що таке твердотільні батареї?

В: Твердотільні батареї – це тип батареї, у якій використовується твердий електроліт замість рідкого, як у традиційних батареях. Вони пропонують покращену безпеку, стабільність і щільність енергії порівняно з їх рідкими аналогами.

З: Чому ефективність сонячних батарей важлива?

A: Ефективність сонячної батареї визначає кількість сонячного світла, яке можна перетворити на корисну електричну енергію. Вища ефективність означає більше електроенергії, виробленої з тією ж кількістю сонячного світла, що призводить до зниження виробничих витрат і більш стійкого джерела енергії.