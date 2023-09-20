Еволюційна історія показує повільний ріст крокодилів

Нещодавнє дослідження, опубліковане в Current Biology під назвою «Походження повільного росту на стебловій лінії крокодилів», пролило світло на те, чому крокодили, включаючи крокодилів і алігаторів, ростуть повільніше порівняно з їхніми найближчими живими родичами, птахами. Дослідницька група дослідила внутрішню структуру викопних кісток предків крокодилів віком 200 мільйонів років, відомих як крокодиломорфи, і виявила, що вони росли повільно, подібно до сучасних крокодилів.

Дослідники були здивовані, виявивши, що кісткові тканини цих стародавніх крокодиломорфів складалися з типу кісток, які називаються паралельними волокнами, що вказує на швидкість росту між їхніми швидко зростаючими предками та нинішніми крокодилами, що ростуть повільніше. Це відкриття ставить під сумнів поширену думку про те, що повільний ріст живих крокодилів пов’язаний з їх осілим, напівводним способом життя. Ці ранні крокодиломорфи були активними і повністю наземними тваринами, а не хижаками, які розповзалися в засідці, які існують сьогодні.

Дослідження також включало дослідження скам’янілостей нещодавно виявленого гігантського предка крокодила, який жив 210 мільйонів років тому в Південній Африці. Дослідники проаналізували кістки під потужним мікроскопом, щоб визначити вік смерті, річну швидкість росту та характеристики кісткової тканини. Порівнявши новий зразок з іншими відомими видами, вони ідентифікували його як дуже раннього предка крокодилів, можливо, найдавнішого з групи, яка включає сучасних крокодилів.

Дослідники виявили, що цей гігантський вид ріс повільніше, ніж інші великі рептилії свого часу, такі як динозаври. Ця стратегія повільного росту зберігалася та сповільнювалась у нещодавно розвинених видів крокодиломорфів. Повільне зростання стало характерною рисою всіх відомих крокодиломорфів, що походять від свого давнього предка, що дозволило їм пережити масове вимирання наприкінці тріасового періоду.

З іншого боку, вважається, що динозаври пережили масове вимирання завдяки швидкому росту. Ця подія призвела до співіснування швидкорослих динозаврів і повільно зростаючих крокодиломорфів у наступну епоху, зрештою заклавши основу для відмінностей у рості, які спостерігаються у їхніх сучасних нащадків, птахів і крокодилів.

Результати дослідження вказують на те, що різниця в темпах росту між птахами та крокодилами була встановлена ​​на початку еволюційної історії групи, незважаючи на те, що їхній спільний предок був швидкорослою твариною. Це дослідження сприяє нашому розумінню складних факторів, що впливають на моделі росту та еволюційні адаптації у різних видів.

джерела:

– «Походження повільного росту на лінії стебла крокодила» – Current Biology

– Проф. Дженніфер Бота, Університет Вітватерсранду

– Професор Йона Шойньєр, Університет Вітватерсранд

– Бейлі Вайс, Університет Вітватерсранду

– Пол Барретт, заслужений професор палеонтології в Музеї природної історії, Лондон