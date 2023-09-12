Відкрийте для себе нічне небо в Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Sleeping Bear Dunes National Lakeshore пропонує відвідувачам можливість відчути красу нічного неба на двох майбутніх зіркових вечірках. Спільно з астрономічним товариством Гранд Траверс парк проведе заходи 15 вересня та 21 жовтня з 5:11 до XNUMX:XNUMX у районі Dune Climb.

Зіркові вечірки в Sleeping Bear Dunes National Lakeshore дають можливість відвідувачам спостерігати приголомшливе темне небо парку. Відсутність світлового забруднення дозволяє чітко бачити об’єкти далекого космосу через надані телескопи. Залежно від дати та умов учасники можуть побачити зірки, планети, метеори та навіть Чумацький Шлях.

Крім спостереження за зірками, заходи пропонують інші види діяльності для відвідувачів. Перед заходом сонця буде доступне спостереження за сонцем і дитячі розваги. Коли стемніє, учасники зможуть досліджувати телескопи та інформаційні станції. Щоб отримати максимум від зіркової вечірки, відвідувачам пропонується одягнутися відповідно до погоди та взяти з собою такі речі, як ліхтарики (бажано з червоним фільтром, щоб зберегти нічне бачення), бінокль, спрей від жуків, пляжні стільці та ковдри.

Вхід на зіркові вечірки безкоштовний, але для входу в парк потрібна перепустка. Докладнішу інформацію про кожну подію, включаючи деталі паркування та скасування через погоду, можна знайти в онлайн-календарі Sleeping Bear Dunes.

Зі збільшенням втрати темного неба через світлове забруднення подібні події важливі для збереження та оцінки чудес нічного неба. Астрономічне товариство Гранд Траверс займається підвищенням обізнаності та розуміння астрономії серед громадськості, і завдяки партнерству з Національним озерним берегом Sleeping Bear Dunes вони можуть поділитися своєю пристрастю до зірок із ширшою аудиторією.

джерела:

– Сплячі ведмежі дюни National Lakeshore

– Астрономічне товариство Гранд Траверс