Дослідження дивовижного явища розсіювання світла одним атомом

Дослідники з кафедри фізики Берлінського університету імені Гумбольдта зробили новаторське відкриття про розсіювання світла одним атомом. Під керівництвом Юргена Фольца та Арно Раушенбойтеля команда опублікувала свої висновки в престижному журналі Nature Photonics. Це нове розуміння не тільки проливає світло на поведінку світла на мікроскопічному рівні, але також містить потенціал для прогресу в квантовій комунікації.

Згідно з гіпотезою Макса Планка 1900 року, світло обмінюється енергією з матерією в окремих одиницях, які називаються квантами. Пізніше Альберт Ейнштейн припустив, що ці кванти, або фотони, були основними частинками світла. Сьогодні фотодіоди здатні виявляти один фотон, оскільки вони перетворюють виявлення в короткі імпульси струму.

Коли лазерний промінь спонукає один атом до флуоресценції, отримане флуоресцентне світло поводиться інакше, ніж лазерне світло, яке його збудило. Хоча фотони виникають одночасно в лазерному світлі, один атом розсіює лише один фотон за раз. Однак дослідники виявили, що коли два фотони лазера потрапляють на один атом одночасно, атом поглинає один фотон, але пропускає другий. Потім поглинений фотон випромінюється у випадковому напрямку, перш ніж атом зможе поглинути інший фотон.

Дивовижне відкриття сталося, коли дослідницька група видалила певний компонент кольору з флуоресцентного світла за допомогою фільтра. Вони помітили, що потік одиничних фотонів трансформувався в пари фотонів, які були виявлені одночасно. Цей несподіваний ефект кидає виклик нашому повсякденному сприйняттю та суперечить попереднім уявленням про здатність окремого атома до розсіювання.

Окрім своєї захоплюючої природи, це явище має практичне значення для квантових технологій. Пари фотонів, які утворюються в результаті цього процесу, є квантово-механічним зв’язком, уможливлюючи такі явища, як телепортація квантових станів. Дослідники вважають, що використання окремих атомів як джерел для заплутаних пар фотонів перевершує існуючі джерела з точки зору яскравості та сумісності з квантовими повторювачами та квантовими воротами, які використовуються у квантовому зв’язку на великій відстані.

Здатність маніпулювати та розуміти поведінку світла на атомарному рівні відкриває нові можливості в галузі квантової комунікації та обробки інформації. Це дослідження служить нагадуванням про те, що наша повсякденна інтуїція може не завжди узгоджуватися зі складною роботою мікроскопічного світу.

FAQ

Яке значення дослідження, проведеного факультетом фізики Університету Гумбольдта?

Дослідження дає нове розуміння поведінки розсіювання світла одним атомом і його потенційних застосувань у квантовій комунікації.

Що виявили дослідники?

Дослідники виявили, що коли певний колірний компонент видаляється з флуоресцентного світла, випромінюваного одним атомом, потік окремих фотонів перетворюється на пари фотонів, які виявляються одночасно.

Як це відкриття впливає на квантову комунікацію?

Заплутані фотонні пари, створені в результаті цього процесу, мають практичне застосування в квантовій комунікації, наприклад, телепортацію квантових станів і сумісність з квантовими повторювачами та квантовими воротами.

Що таке квантово-механічна заплутаність?

Квантово-механічна заплутаність відноситься до явища, коли дві частинки з’єднуються таким чином, що стан однієї частинки залежить від стану іншої, незалежно від фізичної відстані між ними.

Як це дослідження може сприяти розвитку квантових технологій?

Розуміючи поведінку розсіювання окремих атомів і їх здатність генерувати заплутані пари фотонів, дослідники можуть розробити ефективніші та яскравіші джерела квантової інформації для застосувань у квантовій комунікації та обробці інформації.