У книзі про майбутнє штучного інтелекту професор Массачусетського технологічного інституту Макс Тегмарк представляє антиутопічний сценарій, за яким машини приймають цілі, які завдають шкоди людству, якщо вони не можуть точно зрозуміти та узгодити людські інтереси. Хоча це може здатися надуманим, наш власний вид завдяки швидкому розвитку людського інтелекту справив глибокий вплив на планету та інших живих істот.

Людство, яке колись зіткнулося з критичним моментом, коли залишилося лише кілька тисяч особин, тепер становить 36% усіх ссавців на Землі. Ще 60% складають такі тварини, як корови, яких розводять для споживання людиною. Лише 4% - дикі тварини. Наш прогрес призвів до зменшення простору для інших тварин, що призвело до шостого масового вимирання, першого, спричиненого одним видом. Це вимирання не обмежується окремими видами, а впливає на цілі гілки еволюційного дерева, причому роди зникають у 35 разів швидше, ніж за останні 65 мільйонів років.

Дослідники виявили, що принаймні одна третина відомих хребетних зазнає скорочення чисельності та обмежена меншими екосистемами. Наприклад, колись на початку 10-го століття було 20 мільйонів слонів, але сьогодні їх менше півмільйона, і багато країн більше не приймають цих чудових створінь.

Втрата цілих родів не тільки порушує екосистеми, але й впливає на здоров’я та добробут людей. Зникнення великих хижаків у деяких регіонах призвело до збільшення популяції білохвостих оленів і мишей, які є господарями кліщів, що переносять хворобу Лайма. Крім того, надмірна експлуатація природних ресурсів і знищення біорізноманіття сприяють поширенню хвороб між тваринами та людьми, як це видно з пандемією Covid-19.

Збереження біорізноманіття та інвестування в охорону тропічних лісів, де спостерігається найвищий рівень біорізноманіття, має вирішальне значення для пом’якшення колапсу екосистем. Необхідні термінові дії, що супроводжуються значними інвестиціями, щоб запобігти подальшому руйнуванню. Якщо ми продовжимо наш поточний шлях, наслідки можуть бути набагато катастрофічнішими, ніж ми можемо собі уявити.

Джерела: книга Макса Тегмарка про штучний інтелект, дослідження, опубліковане в PNAS, база даних Міжнародного союзу охорони природи