Стратосфера, одна з найвіддаленіших частин планети, зазнає впливу діяльності людини в космосі. Дослідники виявили значну кількість металів в аерозолях в атмосфері, швидше за все, у результаті збільшення кількості космічних апаратів і супутників, які запускаються та повертаються на Землю. Ці метали змінюють хімічний склад атмосфери, що може мати потенційні наслідки для клімату, озонового шару та придатності планети для життя.

Команда вчених, включаючи Дена Чіцо та Дена Мерфі, провела дослідження за допомогою спеціальних інструментів, прикріплених до дослідницьких літаків. Вони знайшли більше 20 елементів, включаючи літій, алюміній, мідь і свинець, у зразках аерозолів, які збігалися зі співвідношеннями, що використовуються в сплавах космічних кораблів. Маса цих металів від входу космічного корабля перевищувала кількість, знайдену в природному космічному пилу. Крім того, майже 10% великих частинок сірчаної кислоти, які допомагають захистити озоновий шар, містили алюміній та інші метали космічного корабля.

За оцінками, до 50,000 року на орбіту може вийти ще до 2030 XNUMX супутників. Це означає, що до половини частинок сірчаної кислоти в стратосфері можуть містити метали, отримані в результаті повернення в найближчі кілька десятиліть. Потенційний вплив на земну атмосферу, озоновий шар і саме життя ще до кінця не вивчено.

Вивчення стратосфери є складним завданням, оскільки це незайманий і стабільний регіон атмосфери, куди рідко потрапляють люди або навіть літаючі на великій висоті. Однак завдяки програмі NASA Airborne Science Program дослідники змогли зібрати зразки повітря на висоті 11.8 миль (19 км) над землею на Алясці. Інструменти використовувалися для забезпечення збору найсвіжіших і непорушених проб повітря.

Стратосфера відіграє вирішальну роль у захисті планети та всього живого на ній через озоновий шар. Цей шар діє як глобальний щит від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Останні кілька десятиліть спостерігалися спроби відновити та відновити озоновий шар після того, як йому загрожували хлорфторвуглеці. Однак збільшення кількості металів під час запусків і повернень космічних кораблів може створити нові проблеми.

Ракети, які використовуються для відправлення супутників і космічних кораблів на орбіту, залишають за собою металевий слід, подібний до сліду, який залишають кораблі в океані. Ці метали сприяють утворенню аерозольних частинок у стратосфері. У той час як метеорити падають крізь атмосферу протягом багатьох століть, маса металів з ракет конкурує з масою метеоритів. Вплив людської діяльності та космічних польотів на земну атмосферу є серйозною проблемою, яка потребує подальшого дослідження.

Розуміння змін, що відбуваються в стратосфері, має вирішальне значення для захисту планети та забезпечення її постійної придатності для життя. Дослідження, проведене Чіцзо, Мерфі та їхніми командами, проливає світло на потенційний вплив діяльності людини в космосі на атмосферу Землі та крихкий баланс озонового шару.

джерела:

– Університет Пердью: дослідники виявили, що екологічні проблеми космічної ери проникають у стратосферу Землі