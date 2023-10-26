Астрономи оприлюднили революційний атлас галактики Сієни для загального огляду

Астрономи досягли важливої ​​віхи, оприлюднивши Атлас галактик Сієни (SGA), обширний каталог, що включає майже 400,000 XNUMX галактик і детальну інформацію про них. На відміну від попередніх компіляцій, SGA пропонує високоякісні та точні дані, що робить його цінним ресурсом як для дослідників, так і для широкої громадськості. Зосереджуючись на яскравих і великих галактиках, SGA надає інформацію про місцезнаходження та опорні зображення, що полегшує майбутні астрономічні дослідження.

Атлас галактик Сієни не тільки дозволяє вченим вивчити великомасштабну структуру Всесвіту, але також допомагає досліджувати критичні аспекти, такі як розподіл темної матерії та формування та складання великих галактик. Атлас об’єднує дані трьох опитувань, проведених у період з 2014 по 2017 роки, відомих під загальною назвою DESI Legacy Surveys. Ці опитування дадуть цінну інформацію для Спектроскопічного приладу темної енергії (DESI), який має на меті зрозуміти вплив темної енергії на розширення Всесвіту. Проект DESI має намір створити масштабну карту космосу, яка охоплює вражаючі 11 мільярдів світлових років.

Охоплюючи приголомшливі 20,000 XNUMX квадратних градусів, що еквівалентно приблизно половині нічного неба, Атлас Галактики Сієни є одним із найбільших оглядів галактик на сьогоднішній день. Очікується, що його величезний обсяг покращить розуміння астрономами різноманітних явищ, у тому числі різних моделей утворення зірок серед галактик і фізичних процесів, відповідальних за різноманітні спостережувані форми. Крім того, SGA проллє світло на кореляцію між розподілом галактик і поширенням темної матерії у Всесвіті. Крім того, коли гравітаційні хвилі будуть виявлені, цей атлас допоможе точно визначити їх джерела.

Питання та відповіді:

З: Скільки галактик каталогізовано в атласі галактик Сієни?

Атлас галактик Сієни включає близько 400,000 XNUMX галактик.

З: Що відрізняє Атлас Галактики Сієни від попередніх робіт?

SGA виділяється завдяки високоякісним даним, які забезпечують правильне розташування, розміри та форми галактик. Він також забезпечує найкращі вимірювання яскравості для галактик, на відміну від попередніх компіляцій.

джерела:



https://public.nrao.edu/news/image-release-new-look-at-famous-galaxy-cluster-gives-feast-of-detail-for-eyes-of-hungry-astronomers/