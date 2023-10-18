ДНК стародавньої людини, знайдена у неандертальців, сягає понад 250,000 XNUMX років

Революційне дослідження показало, що схрещування людей і неандертальців відбулося набагато раніше, ніж вважалося раніше. Переважаюча думка полягала в тому, що схрещування предків Homo sapiens і неандертальців почалося після масового втечі з Африки приблизно 75,000 250,000 років тому. Однак нове дослідження, проведене генетиками з Медичної школи Перельмана Університету Пенсільванії, показує, що рання людська ДНК влилася в неандертальців приблизно XNUMX XNUMX років тому, задовго до передбачуваних міграцій.

Дослідження показало, що неандертальці вже мали ділянки людської ДНК у своїх геномах до того часу, як люди мігрували до Євразії з Африки. Ці зустрічі між неандертальцями та ранніми людьми, ймовірно, відбулися понад 250,000 XNUMX років тому, оскільки немає жодних записів про те, щоб неандертальці коли-небудь жили в Африці на південь від Сахари. Дослідження, опубліковане в журналі Current Biology, надає докази схрещування давніх сучасних людей і неандертальців.

До цього дослідження вважалося, що ДНК неандертальця залишалася недоторканою до останньої міграції людини до Євразії. Однак дослідження показало, що приблизно шість відсотків ДНК неандертальця були успадковані від ранніх сучасних людей приблизно 250,000 250,000 років тому. Цей генетичний матеріал походить від людей, які покинули Африку між 270,000 XNUMX і XNUMX XNUMX років тому.

Результати показують, що група ранніх людей, генетично пов’язана з усіма людьми, які живуть сьогодні, схрещувалася з неандертальцями. Хоча незрозуміло, скільки з цих людей мігрувало до Євразії, вони залишили чіткий генетичний слід на своїх двоюрідних братах-неандертальцях. Незважаючи на їхнє схрещування, ці ранні предки людини не вижили, оскільки в Європі чи Азії не було виявлено жодних скелетних останків людини чверть мільйона років тому.

Дослідження передбачало аналіз повністю секвенованих геномів сучасних корінних народів, що проживають в Африці на південь від Сахари. Він базується на попередніх дослідженнях, проведених у рамках Проекту 1,000 геномів, який мав на меті каталогізувати генетичне різноманіття в усьому світі. Дослідницька група зібрала дані від 180 осіб у 12 різних популяціях Африки на південь від Сахари, щоб дослідити поширеність неандертальської ДНК у регіоні.

Дослідники розглядали різні сценарії, щоб пояснити наявність неандертальської ДНК у африканців на південь від Сахари. Зрештою, вони знайшли докази, що підтверджують гіпотезу про те, що цей генетичний матеріал походить від ранніх сучасних людей і пізніше був переданий неандертальцям. Аналіз зразка неандертальця, який жив 120,000 XNUMX років тому, виявив відповідність генетичного матеріалу, що був виявлений у африканців на південь від Сахари. Цей матеріал отримано з ділянок геному, які, як відомо, були успадковані від Homo sapiens, і продемонстрував, що людська ДНК була передана неандертальцям задовго до передбачуваних міграцій.

Дослідження підкреслює важливість включення різноманітних популяцій у генетичні та геномні дослідження. Це проливає світло на нашу складну історію схрещування з неандертальцями та підкреслює необхідність подальшого дослідження наших давніх предків.

джерела:

– Медична школа Перельмана Університету Пенсільванії

– Журнал Current Biology