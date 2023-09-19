Зміщення тектонічних плит впливають на біорізноманіття на Землі

Недавнє дослідження виявило зв’язок між рухами тектонічних плит Землі та різноманітністю морських видів. Дослідження показує, що процеси, що змінюють літосферу, включаючи рухи тектонічних плит, впливають на рівень океану, тим самим впливаючи на наявність мілководних морських середовищ, де процвітає життя.

Тектонічні плити — це великі ділянки верхньої мантії та кори Землі, які покривають всю земну кулю. Вони знаходяться в постійному русі, викликаючи вулканізм Землі, утворення гір і створення океанських жолобів. Дослідження, очолюване геологом Слахом Булілою з Університету Сорбонни, досліджує питання про те, чому існують цикли в різноманітності та біорізноманітті.

Дослідники проаналізували набори геологічних і морських даних, а також дані про морське біорізноманіття, щоб дослідити узгодження циклів у морському біорізноманітті з процесами тектонічних плит. Порівнявши понад 18,000 32,000 зразків морських порід і майже 36 XNUMX пологів з Палеобіологічної бази даних, вони виявили XNUMX-мільйонні цикли в морському біорізноманітті, які корелювали зі змінами у виробництві та субдукції морського дна.

Коли тектонічні плити розсуваються, утворюється тонка океанічна кора, а коли одна плита штовхається під іншу в процесі, що називається субдукцією, рівень моря знижується. Коливання рівня моря змінюють середовище проживання морських видів, що призводить до змін у біорізноманітті. Високий рівень моря призводить до затоплення суші та поглиблення мілководних морських районів, сприяючи поширенню морських організмів. І навпаки, низький рівень моря зменшує простір, доступний для морського життя.

Хоча ідея зв’язку між зсувами тектонічних плит і біорізноманіттям не є новою, це дослідження забезпечує подальшу перевірку, використовуючи більший набір даних. Отримані дані підтверджують гіпотезу про те, що зміни в навколишньому середовищі пов’язані з еволюцією та вимиранням. Однак дослідження не дає остаточної відповіді, чому виникають ці цикли, залишаючи це питання без відповіді.

Крім того, серед дослідників все ще точаться дебати щодо циклічної природи тектоніки плит, дехто стверджує, що вона є нерегулярною, а не періодичною. Тим не менш, це дослідження сприяє зростанню кількості доказів, які підкреслюють взаємозв’язок між змінами в навколишньому середовищі, еволюцією та вимиранням.

Підсумовуючи, дослідження демонструє, як зміни тектонічних плит впливають на біорізноманіття, впливаючи на рівень океану та доступність місць існування для морських видів. Розуміння цих зв’язків дає цінну інформацію про історію диверсифікації та вимирання видів на Землі.

Джерело: Beurteaux, D. (2023), Зміщення тектонічних плит змінюють біорізноманіття, Eos, 104.