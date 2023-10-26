Революція текстилю: програмоване волокно забезпечує динамічну зміну форми

Уявіть собі куртку, яка адаптується до мінливих погодних умов, динамічно змінюючи свою форму, щоб забезпечити оптимальну ізоляцію при зниженні температури. Ця футуристична концепція незабаром може стати реальністю завдяки проривній розробці дослідників з MIT. FibeRobo, програмоване, активне волокно, має потенціал для революції в текстильній промисловості, дозволяючи тканинам змінювати форму у відповідь на коливання температури.

На відміну від існуючих волокон, що змінюють форму, які мають обмежену функціональність і їх важко вставити в текстиль, FibeRobo пропонує універсальне та економічно ефективне рішення. Волокно стискається, коли температура підвищується, і самозвертається, коли температура знижується, без необхідності використання вбудованих датчиків чи апаратного забезпечення. Цей інноваційний матеріал можна легко інтегрувати в процеси виробництва текстилю, такі як ткацтво, в’язання та вишивання, що робить його придатним для широкого спектру застосувань.

Однією з найбільш захоплюючих можливостей є створення програмованого компресійного одягу, який допомагає у відновленні після операції. Завдяки поєднанню FibeRobo з провідною ниткою, яка діє як нагрівальний елемент, коли через неї проходить електричний струм, цей одяг може не тільки забезпечувати стиснення, але й регулювати свою форму на основі цифрової інформації, такої як дані від датчика серцевого ритму.

«Це дослідження відкриває нові межі в текстильній промисловості. Текстиль завжди був важливою частиною нашого життя, але він був пасивним і невідповідним. FibeRobo забезпечує таку необхідну адаптивність і чутливість до тканин», — говорить провідний автор Джек Форман.

Розробка FibeRobo стала можливою завдяки використанню рідкокристалічних еластомерів (LCE), матеріалу, який демонструє унікальні властивості при нагріванні. Дослідники синтезували волокна LCE, які спрацьовують безшумно та різко змінюють форму у відповідь на зміни температури. Ретельно контролюючи склад матеріалу LCE, вони змогли створити волокна, які діють при безпечних температурах для шкіри, що робить їх придатними для носіння тканин.

Хоча процес виготовлення волокон LCE може бути складним, дослідники MIT розробили машину, яка долає ці перешкоди. Ця машина, створена з використанням деталей, надрукованих на 3D-принтері та вирізаних лазером, дозволяє ефективно та точно виготовляти волокна FibeRobo.

Загалом, це новаторське дослідження має величезний потенціал для трансформації текстильної промисловості, дозволяючи створювати адаптовані та чутливі тканини. Від розумного одягу до вдосконаленого медичного одягу, FibeRobo може революціонізувати те, як ми взаємодіємо з текстилем і отримуємо від нього користь.

FAQ

З: Що таке FibeRobo?

A: FibeRobo — це програмоване волокно, яке розробляється дослідниками Массачусетського технологічного інституту і може змінювати форму у відповідь на зміни температури.

З: Чим FibeRobo відрізняється від інших волокон, що змінюють форму?

A: FibeRobo пропонує більшу функціональність, його можна легко інтегрувати в текстиль і не потребує вбудованих датчиків чи обладнання.

З: Які потенційні застосування FibeRobo?

A: FibeRobo можна використовувати для створення програмованого компресійного одягу, розумного одягу та інших тканин, які можуть адаптуватися до різних потреб і умов.

З: Як виготовляється FibeRobo?

Відповідь: Процес виготовлення включає синтез волокон рідкокристалічного еластомеру (LCE), які потім додаються до текстилю за допомогою стандартних технологій виробництва.

Питання: чи підходить FibeRobo для одягу?

Відповідь: Так, FibeRobo розроблено для спрацьовування при безпечних для шкіри температурах, що робить його придатним для інтеграції в тканини, які можна носити.