Затінення Великого Бар'єрного рифу для захисту від знебарвлення коралів

Оскільки коралові рифи продовжують скорочуватися безпрецедентними темпами, дослідники досліджують інноваційні стратегії, щоб захистити їх від негативних наслідків екстремальних погодних явищ, включаючи відбілювання коралів. Нещодавнє дослідження, проведене дослідниками з Австралії, виявило, що затінення може допомогти уповільнити процес відбілювання коралів.

Корали піддаються відбілюванню, коли вони піддаються стресовим факторам, таким як зміна температури води, світла або доступності поживних речовин. Дослідники зосередилися на двох видах коралів, Turbinaria reniformis і Duncanopsammia axifuga, і вивчили ефективність затінення у зменшенні їх реакції на відбілювання.

Дослідження показало, що надання лише чотирьох годин тіні в години пік сонячного світла значно сповільнило процес відбілювання коралів. Затінення призвело до затримки реакції відбілювання коралів на три тижні нагрівання (ГВП), що є показником термічного стресу, який відчувають корали.

Однак дослідження також показало, що різні види коралів по-різному реагують на затінення. Тоді як T. reniformis показав позитивну відповідь на чотири години затінення, D. axifuga краще реагував на 24 години затінення до певного порогу. Дослідники підкреслили, що лише затінення може бути недостатньо для захисту коралів під час інтенсивних і тривалих хвиль морської спеки.

Дослідження інформує про розробку заходів щодо охолодження та затінення для захисту Великого Бар’єрного рифу під час майбутніх подій відбілювання. Дослідники досліджують різні методи затінення рифів, включаючи використання штучних покриттів і систем туману морської води. Розробка технологій створення туману в даний час зосереджена на локальному охолодженні та затіненні невеликих рифових середовищ.

Хоча затінення багатообіцяюче для пом’якшення відбілювання коралів, необхідні подальші дослідження та розробки, перш ніж ці технології можна буде розширити та розгорнути в польових умовах.

джерела:

– «Переривчасте затінення може пом’якшити відбілювання коралів на мілководних рифах» – Frontiers in Marine Science

– «Затінення Великого Бар’єрного рифу від сонця може уповільнити занепад коралів, викликаний відбілюванням» – Phys.org