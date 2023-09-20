Нове дослідження виявило, що відтінок може допомогти запобігти відбілюванню коралів

Недавнє дослідження, проведене австралійським Університетом Південного Хреста, виявило потенційне рішення для запобігання відбілюванню коралів: тінь. Відбілювання коралів, яке стало епідемією в усьому світі через підвищення температури води, завдало значної шкоди рифам, у тому числі відомому Великому Бар’єрному рифу.

За словами Пітера Батчеріна, провідного автора дослідження, Великий Бар’єрний риф перебуває під безпосередньою загрозою через зміну клімату, і з 2016 року він пережив чотири випадки масового знебарвлення. Майбутнє літо 2023-24 років створює підвищений ризик через умови Ель-Ніньо та інші. температури води. Це, у поєднанні з майбутніми наслідками зміни клімату, такими як часті морські хвилі спеки та шторми, становить значну небезпеку для рифу.

Хоча зусилля щодо зменшення зміни клімату є життєво важливими, їх уже недостатньо для захисту Великого Бар’єрного рифу. Тому дослідники підпрограми «Охолодження та затінення» Програми відновлення та адаптації рифів (RRAP) зосередили свої зусилля на дослідженні ефективності затінення коралових рифів для боротьби з відбілюванням.

Дослідження дало позитивні результати, продемонструвавши, що навіть часткове затінення протягом частини дня може ефективно пом’якшити відбілювання. Було виявлено, що зменшення сонячного світла на 30% близько сонячного полудня протягом чотирьох годин уповільнює початок відбілювання неглибоких коралів, які піддаються термічному стресу.

Ці знахідки відкривають можливість для різних втручань людини, щоб допомогти кораловим екосистемам. Штучні покриття, такі як тіньові тканини, є одним із потенційних рішень, але необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти їхній непрямий вплив. Іншим перспективним варіантом є використання систем штучного туману, які можуть створювати тінь, не впливаючи на коралову екосистему. Однак перед розгортанням у польових умовах необхідні додаткові дослідження та розробки.

Дослідження підкреслює важливість інноваційних підходів до захисту коралових рифів і нагальну потребу в діях для збереження цих життєво важливих екосистем.

Визначення:

– Відбілювання коралів: процес, під час якого корали виганяють симбіотичні водорості, що живуть у їхніх тканинах, викликаний стресовими факторами навколишнього середовища, такими як висока температура води.

– Великий Бар’єрний риф: найбільша у світі система коралових рифів, розташована біля узбережжя Квінсленда, Австралія.

– Затінення: Зменшення кількості сонячного світла, що досягає коралів, забезпечуючи покриття або використовуючи штучні методи.

– Ель-Ніньо: кліматична картина, що характеризується потеплінням Тихого океану, що може мати значний вплив на погодні умови в усьому світі.

– Морська спека: періоди надзвичайно високої температури води в океані.

– Зміна клімату: довгострокові зміни температури та погодних умов, спричинені діяльністю людини, зокрема викидом парникових газів.

джерела:

– Дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Marine Science, проведене Університетом Південного Хреста Австралії

– Цитата Пітера Батчеріна, наукового співробітника австралійського Університету Південного Хреста, опублікована в інтерв’ю Newsweek