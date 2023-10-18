Ходьба та гольф покращують когнітивні функції у літніх людей, результати дослідження

Нещодавнє дослідження, проведене дослідниками з Університету Східної Фінляндії, виявило, що заняття такими видами діяльності, як прогулянки або гра в гольф, можуть покращити когнітивні функції літніх людей. Дослідження також показало, що скандинавська ходьба, тип ходьби всім тілом з використанням палиць, може принести таку ж користь.

У дослідженні брали участь 25 здорових гравців у гольф віком від 65 років, які брали участь у трьох інтенсивних аеробних вправах – гольфі, ходьбі та скандинавській ходьбі – у реальному середовищі. Під час виконання вправ учасники зберігали свій типовий швидкий темп. Когнітивні функції оцінювали за допомогою тестів, які вимірювали увагу, швидкість обробки та здатність перемикати завдання. Зразки крові також були зібрані для вимірювання рівнів двох хімічних речовин, нейротрофічного фактора (BDNF) і катепсину B (CTSB), які, як вважають, відображають переваги фізичних вправ для мозку.

Результати дослідження показали, що і ходьба, і гра в гольф позитивно вплинули на когнітивні функції, особливо на нижчі когнітивні функції, такі як увага та швидкість обробки. Однак значних впливів на рівні BDNF і CTSB не спостерігалося. Обидва типи ходьби, звичайна та скандинавська, асоціювалися з покращенням виконавчих функцій, що має вирішальне значення для планування, організації та збереження зосередженості.

Ці результати підкреслюють важливість занять аеробними вправами, що відповідають віку, наприклад ходьбою, грою в гольф і скандинавською ходьбою, для підтримки та покращення когнітивних функцій у людей похилого віку. Попередні дослідження також показали, що фізичні вправи можуть бути потенційною стратегією для запобігання погіршенню когнітивних функцій.

Дослідження було проведено у співпраці з дослідниками з Единбурзького університету у Великобританії та ETH Zürich у Швейцарії. Висновки були опубліковані в жовтневому випуску BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

Для отримання додаткової інформації про скандинавську ходьбу ви можете відвідати веб-сайт Arthritis Foundation.

джерела:

– Університет Східної Фінляндії, випуск новин, 16 жовтня 2023 р