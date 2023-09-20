Апроксимація обличчя розкриває зовнішність середньовічної людини з рідкісними формами карликовості

Команда дослідників успішно створила апроксимацію обличчя середньовічної людини, яка жила в Польщі між дев’ятим і одинадцятим століттями. Цей індивід, відомий як Ł11/3/66, страждав від двох форм карликовості, захворювання настільки рідкісне, що жодного разу не було зареєстровано жодного випадку в скелеті вікової давності. Дослідники використали 90D-сканування черепа чоловіка, щоб реконструювати його риси обличчя.

Аналіз скелетних останків раніше показав, що чоловік мав фізичні характеристики, що відповідають ахондроплазії та дисхондростеозу Лері-Вейля, які є формами карликовості. 3D-сканування показало, що у нього були короткі ребра, «розширені тазостегнові кістки» і «вивернуті лікті», а також зубне піднебіння з високим дугою. Однак його зовнішній вигляд досі залишався невідомим.

Щоб створити апроксимацію обличчя, дослідники імпортували скани черепа в програму 3D-редагування та використали маркери товщини м’яких тканин від живих донорів, щоб розподілити точки даних на оцифрований череп. Вони також зробили прогнози на основі КТ живих людей, щоб визначити розмір рис обличчя.

Реконструкція обличчя показала людину з круглим обличчям, виступаючим чолом і нейтральним виразом. Дослідники також створили спекулятивну реконструкцію, яка зобразила чоловіка з темним волоссям і бородою. Примітно, що розмір голови чоловіка був більше середнього, що є загальною характеристикою скелетної дисплазії.

За словами біоархеолога Магдалени Матчак, яка брала участь у першому відкритті скелета людини, наближення обличчя висвітлило риси, пов’язані з ахондроплазією, такі як западина носової області та гіпоплазія середньої частини обличчя. Вона наголосила на важливості відтворення зовнішнього вигляду обличчя, оскільки це дає змогу зіткнутися віч-на-віч з людиною минулого.

Це дослідження дає цінну інформацію про зовнішній вигляд людей із рідкісними формами карликовості в середньовічній Європі. Використання 3D-сканування та методів реконструкції обличчя продовжує покращувати наше розуміння історії та різноманітності людства.

джерела:

– 35 дивовижних зображень обличчя, від шаманів кам’яного віку до Тутанхауса (джерело не вказано)

– Дослідження опубліковано в базі даних препринтів bioRxiv (джерело не вказано)