Нептун у протистоянні: коли і як спостерігати за крижаним гігантом

Нептун, восьма планета від Сонця і найвіддаленіша планета нашої Сонячної системи, буде в опозиції у вівторок, 19 вересня. Це означає, що він буде на прямій лінії з Сонцем і Землею, а наша планета буде розташована в центрі. Як додатковий бонус, Нептун також максимально наблизиться до Землі, відомий як перигей, приблизно в той же час. Це зробить віддалену планету більшою та яскравішою на нічному небі, що створить чудову можливість для спостереження.

З Нью-Йорка Нептун зійде на сході приблизно о 6:58 за східним часом і стане видимим через кілька годин. У найвищій точці неба, близько 12:51 за східним часом у середу, 20 вересня, Нептун буде знаходитися над горизонтом на 46 градусів. Він буде розташований у сузір'ї Риб.

Однак важливо зазначити, що, незважаючи на те, що Нептун знаходиться в перигеї, Земля та крижаний гігант все ще неймовірно далеко один від одного. Під час цього максимального зближення Нептун все ще буде знаходитися приблизно на відстані 2.7 мільярдів миль від нашої планети. Щоб запропонувати деяку перспективу, Земля та Марс розділені середньою відстанню в 140 мільйонів миль. Це означає, що середня відстань між Марсом і Землею може відповідати між Землею і Нептуном майже в 20 разів більше.

Через величезну відстань Нептун неможливо побачити на небі неозброєним оком. Її ширина становить 31,000 50,000 миль (XNUMX XNUMX кілометрів), що приблизно в чотири рази перевищує розмір Землі, що робить її четвертою за величиною планетою в нашій Сонячній системі. Однак для видимості Нептуна необхідне використання телескопа чи якісного бінокля та сприятливі погодні умови.

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

На завершення протистояння Нептуна та його близькість до Землі дають чудову можливість побачити та вивчити цього далекого крижаного гіганта. Використовуючи відповідне обладнання та знайшовши відповідне місце, любителі неба можуть дивуватися чудесам нашої сонячної системи.

