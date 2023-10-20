Дренаж водоносного горизонту в марсіанських хаотичних місцевостях відкриває докази стародавнього грязьового озера

Знакове відкриття, зроблене спільною командою під керівництвом Алексіса Родрігеса з Інституту планетарних наук, оприлюднило докази існування осадових рівнин, утворених водоносним дренажем у колапсних утвореннях Марса, які називаються хаотичними територіями. Дослідники зосередилися на осадовій одиниці в Hydraotes Chaos, яку вони інтерпретують як залишки грязьового озера, утвореного викидами стратиграфії заповнених газом аргілітів, що датується майже 4 мільярдами років тому. Цей період часу збігається з часом, коли поверхня Марса, ймовірно, була придатною для життя. Відкладення, знайдені в цій місцевості, можуть містити докази стародавнього життя.

Дослідження під назвою «Дослідження залишків осадових викидів із середнього водоносного горизонту Амазонії в марсіанській хаотичній місцевості» і опубліковане в Nature Scientific Reports, було спільним зусиллям із співавторами з Дослідницького центру Еймса NASA, Університету Арізони, Автономного університету Барселона, Космічний інститут науки Blue Marble та Університет Флориди.

Одним із інтригуючих знахідок є наявність грязьових вулканів і діапірів у Hydraotes Chaos, які широко поширені та, як вважають, є результатом осадового вулканізму. Замість магматичних свердловин і вивержень, вологі відкладення і солі досягають і порушують поверхню, утворюючи горби і потоки. Ці утворення курганів виникають лише над хаотичними матеріалами дна місцевості, а не на горах, що свідчить про зв’язок у складі матеріалу, а не про генезис регіональними силами розширення, породженими магматичними підйомами.

Дослідження є значним кроком у розумінні геологічної історії та потенційної населеності Марса. Це підкреслює важливість дослідження цих хаотичних територій, оскільки вони можуть містити ключі до потенційного існування минулого життя на червоній планеті. Оскільки дослідження Марса тривають, подальше вивчення дренажу водоносного горизонту та осадових утворень відіграватиме важливу роль у розкритті таємниць минулого планети.

джерела:

– прес-реліз Інституту планетарних наук

– Nature Scientific Reports