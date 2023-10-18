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Докази стародавнього грязьового озера на Марсі дають підказки про потенційну придатність для життя

ByГабріель Бота

Жовтень 18, 2023
Докази стародавнього грязьового озера на Марсі дають підказки про потенційну придатність для життя

Нещодавнє дослідження під керівництвом Алексіса Родрігеса з Інституту планетарних наук виявило докази існування осадових рівнин, створених водоносним дренажем у колапсних утвореннях Марса, відомих як хаотична місцевість. Ці відкриття проливають світло на потенційну придатність для життя Марса мільярди років тому.

Дослідники зосередилися на осадовій одиниці в Hydraotes Chaos, яка, на їхню думку, є залишками грязьового озера, утвореного викидами стратиграфії аргілліту, заповненого газом. Це грязьове озеро, за оцінками, утворилося майже 4 мільярди років тому, у той час, коли на Марсі могло бути життя. Відкладення в цьому грязьовому озері можуть містити докази минулого або навіть нинішнього життя на Марсі.

Дослідження включало спільні зусилля вчених з Інституту планетарних наук, Дослідницького центру Еймса NASA, Університету Арізони, Автономного університету Барселони, Наукового інституту космосу Blue Marble та Університету Флориди. Вивчаючи дренаж марсіанського водоносного горизонту, команда виявила величезні паводкові канали та обширну ерозію в північних низовинах планети.

Однак потрапити на ці північні рівнини для взяття проб було б складно через труднощі в розрізненні матеріалів із водоносних горизонтів і тих, які розмивали та переносили канали повеней. Осадові рівнини в межах Hydraotes Chaos пропонують унікальну можливість для дослідження, оскільки вони забезпечують більш цілеспрямоване дослідження матеріалів стародавнього водоносного горизонту.

Числові моделі дослідників припускають, що водоносний горизонт джерела грязьового озера, ймовірно, утворився внаслідок сегрегації фаз в аргіліті, що призвело до великих заповнених водою камер шириною в кілька кілометрів і глибиною в сотні метрів. Цей процес міг бути спровокований інтрузивною виверженою активністю. Спостережуване сегментоване опускання на хаотичному рельєфі вказує на наявність взаємопов’язаних камер, які могли бути стабільними, заповненими водою гігантськими печерами.

Залишки цього стародавнього грязьового озера можуть містити матеріали водоносного горизонту, збагачені біомолекулами, які були приховані в надрах Марса протягом мільярдів років. NASA Ames розглядає ці осадові рівнини як потенційне місце посадки для місії з пошуку доказів біомаркерів, зокрема ліпідів. Ці біомолекули дуже стійкі і могли б вижити на Марсі протягом мільярдів років.

Окрім грязьового озера, дослідження також виявило широко поширені грязьові вулкани та можливі діапіри в досліджуваному регіоні. Ці особливості пропонують додаткові можливості для дослідження підповерхневих порід, які, можливо, були придатними для життя. Взяття зразків відкладень і вивчення складу цього стародавнього грязьового озера може дати цінну інформацію про геологічне минуле Марса та потенціал існування минулого або теперішнього життя на планеті.

джерела:
Наукові доповіді (доповіді)
NASA

By Габріель Бота

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