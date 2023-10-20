Зменшення морського льоду в Антарктиді викликає занепокоєння в усьому світі та Новій Зеландії

Екстрений саміт Антарктичної наукової платформи у Веллінгтоні викликав серйозне занепокоєння щодо тривожних змін, що відбуваються в Антарктиці, зокрема щодо значного зменшення морського льоду протягом минулої зими. Двоє видатних членів Наукової платформи, професор Нік Голледж і доктор Белла Дункан, обидва з Антарктичного дослідницького центру Університету Вікторії Веллінгтона, висловили свою стурбованість щодо наслідків зменшення морського льоду в Антарктиді для світової спільноти, включаючи Нову Зеландію.

Недавня стаття, опублікована в Communications Earth and Environment, привернула увагу до рекордного мінімуму морського льоду в Антарктиді, який спостерігався в лютому 2023 року, що свідчить про те, що потепління океану зіграло певну роль у підштовхуванні льоду до нового низького стану. Це вказує на те, що основні процеси, які регулюють покриття морського льоду в Антарктиці, могли бути змінені.

За словами професора Ніка Голледжа, кліматичні моделі передбачають подальше зменшення морського льоду в Антарктиді в найближчі десятиліття, навіть за суворих сценаріїв скорочення викидів парникових газів. Зменшення морського льоду викликає серйозне занепокоєння, оскільки він відіграє вирішальну роль у створенні донної води Антарктики, однієї з найважливіших океанічних течій планети. Порушення його циркуляції має далекосяжні наслідки для глобального клімату, включаючи регіон Вайрарапа. Крім того, зменшення морського льоду становить значну загрозу для імператорських пінгвінів, оскільки вони значною мірою залежать від нього для розмноження.

Доктор Белла Дункан поділяє занепокоєння професора Голледжа. Вивчення історичних записів про навколишнє середовище Антарктики показує, що поточні зміни, ймовірно, триватимуть, що призведе до значного впливу на місцевий і глобальний клімат, рівень моря та екосистеми. Руйнування, спричинені цьогорічним циклоном Габріель, стали яскравим прикладом наслідків теплішої атмосфери, яка утримує більше води та призводить до збільшення кількості опадів. З очікуванням більш екстремальних кліматичних явищ термінові дії для вирішення проблеми зміни клімату стають все більш життєво важливими, оскільки кліматологи намагаються передати терміновість ситуації.

джерела:

– Стаття Communications Earth and Environment